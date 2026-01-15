Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 812

Igor Makanu:

если по каким то соображениям есть необходимость писать на стороннем софте, то MQL поддерживает подключение .dll 

Т.е. эти dll выполнят многие функции, которых нет в mql, с++ mql поддерживает? Правда ли то что dll работают быстрее чем сама оболочка mql4?

 
Всем давно известный индикатор сессий есть с четырьмя их расположениями в виде линий в подвале и в окне графика с квадратами и сделал более менее их эти квадраты убрал боковые стороны, а оставил только горизонтальное прохождение сессий и там есть на этих линиях еще показания цены, но так как движение цены по сессиям переход происходит сразу с одной линии на другую, то и цена соприкасается двух сессий сразу одна на другой. Вот и нужна очень помощь хоть чуть раздвинуть между собой эти цены, а то получается плохо рассматриваемая картинка. Код к выводу цены по всем сессиям например нижнего прохождения:
 objname = session + " Session Low";
      ObjectCreate(objname, OBJ_TREND, 0, time1, price1, time2, price1);
      ObjectSet(objname, OBJPROP_COLOR, session_color);
      ObjectSet(objname, OBJPROP_BACK, true);
      ObjectSet(objname, OBJPROP_WIDTH, Session_rectangle_line_width);
      ObjectSet(objname, OBJPROP_RAY, 0);
  
  objname = session + " Session Low label";
      ObjectCreate(objname, OBJ_TEXT, 0, time2 - 1800, price1);
      ObjectSet(objname, OBJPROP_BACK, false);
      ObjectSetText(objname, DoubleToStr(price1, Digits), font_size + 2, "Tahoma", font_color);
  
Ну а каждая сессия выводится так:
    // Чикаго
      datetime ChicagoSessionBeginUTC = TimeTableToUTC(day, ChicagoBegins, ChicagoDSTStarts, ChicagoDSTEnds);
      datetime ChicagoSessionBegin = UTCToLocalTime(ChicagoSessionBeginUTC, Broker_standard_time_zone, Broker_DST_start, Broker_DST_end);
      datetime ChicagoSessionEnd = ChicagoSessionBegin + (ChicagoEnds - ChicagoBegins);
      OHLC(ChicagoSessionBegin, ChicagoSessionEnd);
      PlaceRectangle("Chicago " + idstring, "Chicago", ChicagoSessionBeginUTC - ChicagoSessionBegin, ChicagoSessionBegin, low, ChicagoSessionEnd, high, ChicagoColor, ChicagoBackColor, 1);
        

Помогите пожалуйста добавить в последнем коде раздвижение цены очень прошу программистов, чтобы можно было лучше видеть цену.


 

ВОПРОС ПО КОТИРОВКАМ (если не туда зашел то перенаправьте)

Есть в Ducascopy котировки:

Тиковые csv

Минутные csv

Минутные hst

Вопрос: ЗАЧЕМ нужны тиковые котировки мне, если есть минутные?

Спасибо!

 
Roni Iron:

Вопрос: ЗАЧЕМ нужны тиковые котировки мне, если есть минутные?

Тиковые котировки наиболее точно покажут колебания цен если учесть то что за минуту цена может поменяться сотни раз, найти полные тиковые котировки большая редкость. Возможно даже в них заложены все спрэды по Bid и Ask, я бы тоже хотел найти такие для точного тестирования робота на настоящей ситуации на рынке со всеми реквотами гэпами и т.д чтобы настроить его детали. Имея котировки тикового типа а также если учитывают вышеописанное можно проработать робота к реальным событиям прямо на истории чего нельзя достич на минутном графике. Пусть ещё другие отпишутся у кого какое мнение по этому поводу. А по каким инструментам у вас эти котировки и от какой платформы и за какой период времени?

 
Seric29:

 Пусть ещё другие отпишутся у кого какое мнение по этому поводу

тики нужны лишь от того брокера где собираетесь торговать, просто использовать тики от абы-кого не имеет смысла

у каждого брокера свои поставщики котировок, часто их несколько, плюс алгоритмы сглаживания котировок

как и в общем - если нужны реальные тики, значить переносите свою ТС на MQL5 -   там есть тестирование по реальным тикам, сэкономите время при тестировании

 

Приветствую. Есть ли возможность при частичом закрытии "сохранить" комментарий ордеру?

При частичном закрытии в журнале отображается полное закрытие и открытие нового с объемом в разницу от прошлого и закрытия, при этом в комменте "from   тикет закрытого" а функция модификации не дает изменять коммент, чтоб переписать его

 
Andrey Sokolov:

Приветствую. Есть ли возможность при частичом закрытии "сохранить" комментарий ордеру?

При частичном закрытии в журнале отображается полное закрытие и открытие нового с объемом в разницу от прошлого и закрытия, при этом в комменте "from   тикет закрытого" а функция модификации не дает изменять коммент, чтоб переписать его

Может попробовать открыть противоположный объёмом закрытия и OrderCloseBy применить?

 
koctja:
Всем давно известный индикатор сессий есть с четырьмя их расположениями в виде линий в подвале и в окне графика с квадратами и сделал более менее их эти квадраты убрал боковые стороны, а оставил только горизонтальное прохождение сессий и там есть на этих линиях еще показания цены, но так как движение цены по сессиям переход происходит сразу с одной линии на другую, то и цена соприкасается двух сессий сразу одна на другой. Вот и нужна очень помощь хоть чуть раздвинуть между собой эти цены, а то получается плохо рассматриваемая картинка.

поверните текст на 30-40 градусов. Тогда метки останутся читаемыми, но накладываться будут реже

добавьте "мультипликацию" - когда указатель мыши внутри сессии, выделять цену размером и цветом

 

По какой причине функция PlaySound() возвращает true а сам звук не воспроизводится? Причём при инициализации работает, а в коде нет

 
Добрый вечер, подскажите пожалуйста. Я читаю FileOpen их текстового .csv файла. В каждой строке файла есть три значения, это инструмент, дата (по убыванию) и цена. Я хочу получить comment цены на последнюю дату (это первая строка), но файл всегда читается до конца и я получаю коммент самой старой цены (из последней строки). Как без обходных путей получить в коммент значение цены из первой строки (при этом я не знаю дату из первой строки)?
