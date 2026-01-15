Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 812
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
если по каким то соображениям есть необходимость писать на стороннем софте, то MQL поддерживает подключение .dll
Т.е. эти dll выполнят многие функции, которых нет в mql, с++ mql поддерживает? Правда ли то что dll работают быстрее чем сама оболочка mql4?
Помогите пожалуйста добавить в последнем коде раздвижение цены очень прошу программистов, чтобы можно было лучше видеть цену.
ВОПРОС ПО КОТИРОВКАМ (если не туда зашел то перенаправьте)
Есть в Ducascopy котировки:
Тиковые csv
Минутные csv
Минутные hst
Вопрос: ЗАЧЕМ нужны тиковые котировки мне, если есть минутные?
Спасибо!
Вопрос: ЗАЧЕМ нужны тиковые котировки мне, если есть минутные?
Тиковые котировки наиболее точно покажут колебания цен если учесть то что за минуту цена может поменяться сотни раз, найти полные тиковые котировки большая редкость. Возможно даже в них заложены все спрэды по Bid и Ask, я бы тоже хотел найти такие для точного тестирования робота на настоящей ситуации на рынке со всеми реквотами гэпами и т.д чтобы настроить его детали. Имея котировки тикового типа а также если учитывают вышеописанное можно проработать робота к реальным событиям прямо на истории чего нельзя достич на минутном графике. Пусть ещё другие отпишутся у кого какое мнение по этому поводу. А по каким инструментам у вас эти котировки и от какой платформы и за какой период времени?
Пусть ещё другие отпишутся у кого какое мнение по этому поводу
тики нужны лишь от того брокера где собираетесь торговать, просто использовать тики от абы-кого не имеет смысла
у каждого брокера свои поставщики котировок, часто их несколько, плюс алгоритмы сглаживания котировок
как и в общем - если нужны реальные тики, значить переносите свою ТС на MQL5 - там есть тестирование по реальным тикам, сэкономите время при тестировании
Приветствую. Есть ли возможность при частичом закрытии "сохранить" комментарий ордеру?
При частичном закрытии в журнале отображается полное закрытие и открытие нового с объемом в разницу от прошлого и закрытия, при этом в комменте "from тикет закрытого" а функция модификации не дает изменять коммент, чтоб переписать его
Приветствую. Есть ли возможность при частичом закрытии "сохранить" комментарий ордеру?
При частичном закрытии в журнале отображается полное закрытие и открытие нового с объемом в разницу от прошлого и закрытия, при этом в комменте "from тикет закрытого" а функция модификации не дает изменять коммент, чтоб переписать его
Может попробовать открыть противоположный объёмом закрытия и OrderCloseBy применить?
поверните текст на 30-40 градусов. Тогда метки останутся читаемыми, но накладываться будут реже
добавьте "мультипликацию" - когда указатель мыши внутри сессии, выделять цену размером и цветом
По какой причине функция PlaySound() возвращает true а сам звук не воспроизводится? Причём при инициализации работает, а в коде нет