здравствуйте! помогите пожалуйста как вписать в алерт по RSI, push уведомления пробовал сам не получается выдает ошибку
По какой причине не воспроизводится аудио если функция PlaySound() возвращает true?
Имена указаны верно. Причина оказалась в алертах. БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Уже несколько дней не мог понять в чём причина
Как работает функция ArrayMaximum(), которая прилагается по умолчанию в компиляторе? Значит суть вопроса в следующем: данная функция находит максимальное значение в массиве, я думаю что если в массиве записаны значения в хаотическом порядке, то для того чтобы найти максимальное или минимальное значение нужно предварительно эти значения отсортировать а лишь потом уже можно выбрать максимальное значение, которое будет находится в конце или в начале списка отсортированного массива , как данная функция находит максимальное значения если они записаны в хаотическом порядке?
Ничего сортировать не надо. Функция ArrayMaximum() находит максимальное значение в не сортированном массиве и возвращает индекс найденного значения.
Но его же всё равно нужно выстроить в какую-то цепочку, чтобы сравнивать с тем или иным значением, если значений 5 и записаны они в хаотическом порядке, единственный путь найти максимальное или минимальное это сравнить их все, в любом случае нужен буфер для хранения значений.
А зачем пытаться понять как это устроено внутри? Ну, если есть желание свою функцию написать, то наверное будет удобней сортировать и брать значение одного из крайних индексов. Но работать вряд-ли будет быстрей встроенной функции. Плюс ко всему встроенная функция позволяет искать значение в обозначенных пределах индексов. Значит простая сортировка не прокатит. Значит надо будет копировать часть массива в промежуточный массив и его уже сортировать и в нём брать нужное значение, а копирование массива не очень "дешёвая" функция.