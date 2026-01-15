Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 807

Всем доброго дня! Сижу кручу индикатор. Вроде все правильно сделал. Но получается такая шняга... открывает сделки на каждой свече


Код советника

   // получение сигнала _________________________________________________________________________________________________________

   int signal=-1;

   if (time_bar!=Time[0]) {

      time_bar=Time[0];

      double stop_buy=iCustom(Symb,0,"cm-FiguresCandle",AlertON,colorBulls,colorBears,DrawCandle,0,1);

      double stop_sell=iCustom(Symb,0,"cm-FiguresCandle",AlertON,colorBulls,colorBears,DrawCandle,1,1);

      if(stop_buy!=EMPTY_VALUE || stop_sell!=EMPTY_VALUE) {

         double super_buy=iCustom(Symb,0,"xSuperTrend Tape MTF NRP","","",SuperTrend_Period,SuperTrend_Multiplier,SuperTrend_TimeFrame,SuperTrend_AutoTF,0,1);

         if(stop_buy!=EMPTY_VALUE && super_buy==1) signal=0;

         if(stop_sell!=EMPTY_VALUE && super_buy==EMPTY_VALUE) signal=1;

         }


код индикатора


   return(0);

  }

//+------------------------------------------------------------------+

int start()

{

   string NameFigur;

   int counted_bars=IndicatorCounted();

   if(counted_bars<0) return(-1);

   if(counted_bars>0) counted_bars--;

   int limit=Bars-counted_bars;

   if(counted_bars==0) limit-=1+2;


   for(int i=1; i<limit; i++)

     {

      bool up=false,down=false;

      double MA0 = iMA(NULL,0,5,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i);

      double MA1 = iMA(NULL,0,5,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i);

      double MA2 = iMA(NULL,0,5,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i+1);

      double MA3 = iMA(NULL,0,5,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i+2);


      if(MA0>MA1 && MA1>MA2 && MA2>MA3) up=true;

      else up=false;

      if(MA0<MA1 && MA1<MA2 && MA2<MA3) down=true;

      else down=false;

      //---

      NameFigur="";

      if(Close[i]>Close[i+1] && Close[i]>Open[i+1])

        {

         if(down && Open[i+1]>Close[i+1] && Open[i]>Close[i+1] && Close[i]<Open[i+1] && Close[i]>Open[i])

           {

            NameFigur="BullHarami";

            Redraw(i,colorBulls,NameFigur); Redraw(i+1,colorBulls,NameFigur);

           }

         if(Open[i+1]>Close[i+1] && Open[i]>Close[i+1] && Open[i]<Open[i+1] && Close[i]>Open[i+1])

           {

            NameFigur="BullCross";

            Redraw(i,colorBulls,NameFigur); Redraw(i+1,colorBulls,NameFigur);

           }

         if(Close[i+1]<Open[i+1] && Open[i]<Close[i+1] && Close[i]>Open[i+1])

           {

            NameFigur="Bullish Engulfing";

            if(Close[i+1]<Open[i+1] && Close[i]>Open[i] && Open[i]<Close[i+1] && Close[i]>Close[i+1]+((Open[i+1]-Close[i+1])/2))

              {

               NameFigur="BullPierce";

              }

            Redraw(i,colorBulls,NameFigur); Redraw(i+1,colorBulls,NameFigur);

           }

         if(Close[i+2]<Open[i+2] && Open[i+1]<Close[i+2] && Close[i+1]<Close[i+2] && Open[i]>Close[i+1] && Open[i]>Open[i+1] && Close[i]>=Close[i+2])

           {

            NameFigur="Morning Star";

            Redraw(i,colorBulls,NameFigur); Redraw(i+1,colorBulls,NameFigur); Redraw(i+2,colorBulls,NameFigur);

           }

        }

      if(Open[i]-Low[i]>MathMax(High[i]-Close[i],Close[i]-Open[i])*3 && Close[i]-Low[i]>MathMax(High[i]-Close[i],Close[i]-Open[i])*3)

        {

         NameFigur="Hammer";

         if(up) {Redraw(i,colorBulls,NameFigur); Redraw(i+1,colorBulls,NameFigur);}

         if(down) {Redraw(i,colorBears,NameFigur); Redraw(i+1,colorBears,NameFigur);}

        }

      ///// медведи ///// медведи ///// медведи ///// медведи ///// медведи ///// медведи ///// медведи ///// медведи ///// медведи

      if(Close[i]<Close[i+1] && Close[i]<Open[i+1])

        {

         if(up && Open[i+1]<Close[i+1] && Open[i]<Close[i+1] && Close[i]>Open[i+1] && Close[i]<Open[i])

           {

            NameFigur="BearHarami";

            Redraw(i,colorBears,NameFigur); Redraw(i+1,colorBears,NameFigur);

           }

         if(Open[i+1]<Close[i+1] && Open[i]<Close[i+1] && Open[i]>Open[i+1] && Close[i]<Open[i+1])

           {

            NameFigur="BearCross";

            Redraw(i,colorBears,NameFigur); Redraw(i+1,colorBears,NameFigur);

           }

         if(Close[i+1]>Open[i+1] && Close[i]<Open[i] && Open[i]>Close[i+1] && Close[i]<Open[i+1])

           {

            NameFigur="BearEngulf";

            if(Close[i+1]>Open[i+1] && Open[i]>Close[i+1] && Close[i]<Close[i+1]-((Close[i+1]-Open[i+1])/2))

              {

               NameFigur="DarkCloud";

              }

            Redraw(i,colorBears,NameFigur); Redraw(i+1,colorBears,NameFigur);

           }


         if(Close[i+2]>Open[i+2] && Open[i+1]>Close[i+2] && Close[i+1]>Close[i+2] && Open[i]<Close[i+1] && Open[i]<Open[i+1] && Close[i]<Close[i+2])

           {

            NameFigur="EveningStar";

            Redraw(i,colorBears,NameFigur); Redraw(i+1,colorBears,NameFigur); Redraw(i+2,colorBears,NameFigur);

           }

         if(up && High[i]-Open[i]>MathMax(Close[i]-Low[i],Open[i]-Close[i])*3 && High[i]-Close[i]>MathMax(Close[i]-Low[i],Open[i]-Close[i])*3)

           {

            NameFigur="Shooter";

            Redraw(i,colorBears,NameFigur); Redraw(i+1,colorBears,NameFigur);

           }

        }

      if(NameFigur!="")

        {

         double DELTA=(MathMax(High[i],High[i+1])-MathMin(Low[i],Low[i+1]))/2;

         if(Color==colorBears) {BufferDN[i]=MathMax(High[i],High[i+1]);P=BufferDN[i]+DELTA;}

         else {BufferUP[i]=MathMin(Low[i],Low[i+1]);P=BufferUP[i]-DELTA;}

         DrawTEXT(StringConcatenate(NameFigur," ",TimeToStr(Time[i],TIME_DATE|TIME_MINUTES)),NameFigur,Color,Time[i+1],P);

        }

     }

   if(Timei!=Time[0] && AlertON && i==0 && NameFigur!="") {Alert(Symbol()+" FiguresCandle = "+NameFigur);Timei=Time[0];}

   return(0);

  }

//-------------------------------------------------------------------

void Redraw(int i,color col,string name)

  {

   Color=col;

   if(!DrawCandle) return;

   name=StringConcatenate(name," ",TimeToStr(Time[i],TIME_DATE|TIME_SECONDS));

   ObjectCreate(name,OBJ_TREND,0,Time[i],High[i],Time[i],Low[i]);

   ObjectSet(name,OBJPROP_COLOR,col);

   ObjectSet(name,OBJPROP_STYLE,STYLE_SOLID);

   ObjectSet(name,OBJPROP_BACK,false);

   ObjectSet(name,OBJPROP_RAY,false);

   ObjectSet(name,OBJPROP_WIDTH,2);

   name=StringConcatenate(name," o");

   ObjectCreate(name,OBJ_TREND,0,Time[i],Open[i],Time[i],Open[i]);

   ObjectSet(name,OBJPROP_COLOR,col);

   ObjectSet(name,OBJPROP_STYLE,STYLE_SOLID);

   ObjectSet(name,OBJPROP_BACK,false);

   ObjectSet(name,OBJPROP_RAY,false);

   ObjectSet(name,OBJPROP_WIDTH,2);

   name=StringConcatenate(name," c");

   ObjectCreate(name,OBJ_TREND,0,Time[i],Close[i],Time[i]+Period()*60,Close[i]);

   ObjectSet(name,OBJPROP_COLOR,col);

   ObjectSet(name,OBJPROP_STYLE,STYLE_SOLID);

   ObjectSet(name,OBJPROP_BACK,false);

   ObjectSet(name,OBJPROP_RAY,false);

   ObjectSet(name,OBJPROP_WIDTH,2);

  }

//-------------------------------------------------------------------

void DrawTEXT(string NT,string Name,color col,datetime t1,double p1)

  {

   ObjectDelete(NT);

   ObjectCreate(NT,OBJ_TEXT,0,t1,p1,0,0,0,0);

   ObjectSet(NT,OBJPROP_COLOR,col);

   ObjectSetText(NT,Name,10,"Arial");

  }

//--------------------------------------------------------------------


 
"простынка" конечно знатная :-) вставляйте код аккуратнее и не надо копипастить явно излишнее

по теме  - напечатайте себе значения stop_buy и stop_sell. Потому что явно срабатывает условие :

  if(stop_buy!=EMPTY_VALUE || stop_sell!=EMPTY_VALUE) {

возможно stop_buy и stop_sell инициализируются 0 а не EMPTY_VALUE

 
извиняюсь что так получилось )) на всю страницу ейбогу)


Ща буду пробовать)

 
чет все равно не то получается. Заметил кстати что сделки в селл открывает правильно, а вот в бай с ума сходит и открывает миллиард))

 
Kos Mos:

чет все равно не то получается. Заметил кстати что сделки в селл открывает правильно, а вот в бай с ума сходит и открывает миллиард))

Ну хоть поиск можно включить? Вставить код...

Вот-же незадача... даже поиск не надо включать, движок форума сам ставит сцильки...
 
дико извиняюсь, опыта мало поведения себя на форуме)))



чет лыжи не едут, памагити пожалуйсто)
 
Всем здрасти, кто поможет объединить два индикатора в один, исходники есть, ну очень нужно
 
Олег:
Всем здрасти, кто поможет объединить два индикатора в один, исходники есть, ну очень нужно

Вы либо показывайте что у вас самого не получается при объединении, либо сюда обращайтесь, если сами не делали, или не хотите делать:

Artyom Trishkin:

Вы либо показывайте что у вас самого не получается при объединении, либо сюда обращайтесь, если сами не делали, или не хотите делать:

так я и пытаюсь выяснить что именно у меня не получается, я понимаю что бесплатно вряд ли кто то что то подскажет - капитализм мать его.)) Ничего против не имею, мне просто нужно понять почему на каждой свече в бай направлении открываются сделки.

