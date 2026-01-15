Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 807
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всем доброго дня! Сижу кручу индикатор. Вроде все правильно сделал. Но получается такая шняга... открывает сделки на каждой свече
Код советника
// получение сигнала _________________________________________________________________________________________________________
int signal=-1;
if (time_bar!=Time[0]) {
time_bar=Time[0];
double stop_buy=iCustom(Symb,0,"cm-FiguresCandle",AlertON,colorBulls,colorBears,DrawCandle,0,1);
double stop_sell=iCustom(Symb,0,"cm-FiguresCandle",AlertON,colorBulls,colorBears,DrawCandle,1,1);
if(stop_buy!=EMPTY_VALUE || stop_sell!=EMPTY_VALUE) {
double super_buy=iCustom(Symb,0,"xSuperTrend Tape MTF NRP","","",SuperTrend_Period,SuperTrend_Multiplier,SuperTrend_TimeFrame,SuperTrend_AutoTF,0,1);
if(stop_buy!=EMPTY_VALUE && super_buy==1) signal=0;
if(stop_sell!=EMPTY_VALUE && super_buy==EMPTY_VALUE) signal=1;
}
код индикатора
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
string NameFigur;
int counted_bars=IndicatorCounted();
if(counted_bars<0) return(-1);
if(counted_bars>0) counted_bars--;
int limit=Bars-counted_bars;
if(counted_bars==0) limit-=1+2;
for(int i=1; i<limit; i++)
{
bool up=false,down=false;
double MA0 = iMA(NULL,0,5,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i);
double MA1 = iMA(NULL,0,5,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i);
double MA2 = iMA(NULL,0,5,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i+1);
double MA3 = iMA(NULL,0,5,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i+2);
if(MA0>MA1 && MA1>MA2 && MA2>MA3) up=true;
else up=false;
if(MA0<MA1 && MA1<MA2 && MA2<MA3) down=true;
else down=false;
//---
NameFigur="";
if(Close[i]>Close[i+1] && Close[i]>Open[i+1])
{
if(down && Open[i+1]>Close[i+1] && Open[i]>Close[i+1] && Close[i]<Open[i+1] && Close[i]>Open[i])
{
NameFigur="BullHarami";
Redraw(i,colorBulls,NameFigur); Redraw(i+1,colorBulls,NameFigur);
}
if(Open[i+1]>Close[i+1] && Open[i]>Close[i+1] && Open[i]<Open[i+1] && Close[i]>Open[i+1])
{
NameFigur="BullCross";
Redraw(i,colorBulls,NameFigur); Redraw(i+1,colorBulls,NameFigur);
}
if(Close[i+1]<Open[i+1] && Open[i]<Close[i+1] && Close[i]>Open[i+1])
{
NameFigur="Bullish Engulfing";
if(Close[i+1]<Open[i+1] && Close[i]>Open[i] && Open[i]<Close[i+1] && Close[i]>Close[i+1]+((Open[i+1]-Close[i+1])/2))
{
NameFigur="BullPierce";
}
Redraw(i,colorBulls,NameFigur); Redraw(i+1,colorBulls,NameFigur);
}
if(Close[i+2]<Open[i+2] && Open[i+1]<Close[i+2] && Close[i+1]<Close[i+2] && Open[i]>Close[i+1] && Open[i]>Open[i+1] && Close[i]>=Close[i+2])
{
NameFigur="Morning Star";
Redraw(i,colorBulls,NameFigur); Redraw(i+1,colorBulls,NameFigur); Redraw(i+2,colorBulls,NameFigur);
}
}
if(Open[i]-Low[i]>MathMax(High[i]-Close[i],Close[i]-Open[i])*3 && Close[i]-Low[i]>MathMax(High[i]-Close[i],Close[i]-Open[i])*3)
{
NameFigur="Hammer";
if(up) {Redraw(i,colorBulls,NameFigur); Redraw(i+1,colorBulls,NameFigur);}
if(down) {Redraw(i,colorBears,NameFigur); Redraw(i+1,colorBears,NameFigur);}
}
///// медведи ///// медведи ///// медведи ///// медведи ///// медведи ///// медведи ///// медведи ///// медведи ///// медведи
if(Close[i]<Close[i+1] && Close[i]<Open[i+1])
{
if(up && Open[i+1]<Close[i+1] && Open[i]<Close[i+1] && Close[i]>Open[i+1] && Close[i]<Open[i])
{
NameFigur="BearHarami";
Redraw(i,colorBears,NameFigur); Redraw(i+1,colorBears,NameFigur);
}
if(Open[i+1]<Close[i+1] && Open[i]<Close[i+1] && Open[i]>Open[i+1] && Close[i]<Open[i+1])
{
NameFigur="BearCross";
Redraw(i,colorBears,NameFigur); Redraw(i+1,colorBears,NameFigur);
}
if(Close[i+1]>Open[i+1] && Close[i]<Open[i] && Open[i]>Close[i+1] && Close[i]<Open[i+1])
{
NameFigur="BearEngulf";
if(Close[i+1]>Open[i+1] && Open[i]>Close[i+1] && Close[i]<Close[i+1]-((Close[i+1]-Open[i+1])/2))
{
NameFigur="DarkCloud";
}
Redraw(i,colorBears,NameFigur); Redraw(i+1,colorBears,NameFigur);
}
if(Close[i+2]>Open[i+2] && Open[i+1]>Close[i+2] && Close[i+1]>Close[i+2] && Open[i]<Close[i+1] && Open[i]<Open[i+1] && Close[i]<Close[i+2])
{
NameFigur="EveningStar";
Redraw(i,colorBears,NameFigur); Redraw(i+1,colorBears,NameFigur); Redraw(i+2,colorBears,NameFigur);
}
if(up && High[i]-Open[i]>MathMax(Close[i]-Low[i],Open[i]-Close[i])*3 && High[i]-Close[i]>MathMax(Close[i]-Low[i],Open[i]-Close[i])*3)
{
NameFigur="Shooter";
Redraw(i,colorBears,NameFigur); Redraw(i+1,colorBears,NameFigur);
}
}
if(NameFigur!="")
{
double DELTA=(MathMax(High[i],High[i+1])-MathMin(Low[i],Low[i+1]))/2;
if(Color==colorBears) {BufferDN[i]=MathMax(High[i],High[i+1]);P=BufferDN[i]+DELTA;}
else {BufferUP[i]=MathMin(Low[i],Low[i+1]);P=BufferUP[i]-DELTA;}
DrawTEXT(StringConcatenate(NameFigur," ",TimeToStr(Time[i],TIME_DATE|TIME_MINUTES)),NameFigur,Color,Time[i+1],P);
}
}
if(Timei!=Time[0] && AlertON && i==0 && NameFigur!="") {Alert(Symbol()+" FiguresCandle = "+NameFigur);Timei=Time[0];}
return(0);
}
//-------------------------------------------------------------------
void Redraw(int i,color col,string name)
{
Color=col;
if(!DrawCandle) return;
name=StringConcatenate(name," ",TimeToStr(Time[i],TIME_DATE|TIME_SECONDS));
ObjectCreate(name,OBJ_TREND,0,Time[i],High[i],Time[i],Low[i]);
ObjectSet(name,OBJPROP_COLOR,col);
ObjectSet(name,OBJPROP_STYLE,STYLE_SOLID);
ObjectSet(name,OBJPROP_BACK,false);
ObjectSet(name,OBJPROP_RAY,false);
ObjectSet(name,OBJPROP_WIDTH,2);
name=StringConcatenate(name," o");
ObjectCreate(name,OBJ_TREND,0,Time[i],Open[i],Time[i],Open[i]);
ObjectSet(name,OBJPROP_COLOR,col);
ObjectSet(name,OBJPROP_STYLE,STYLE_SOLID);
ObjectSet(name,OBJPROP_BACK,false);
ObjectSet(name,OBJPROP_RAY,false);
ObjectSet(name,OBJPROP_WIDTH,2);
name=StringConcatenate(name," c");
ObjectCreate(name,OBJ_TREND,0,Time[i],Close[i],Time[i]+Period()*60,Close[i]);
ObjectSet(name,OBJPROP_COLOR,col);
ObjectSet(name,OBJPROP_STYLE,STYLE_SOLID);
ObjectSet(name,OBJPROP_BACK,false);
ObjectSet(name,OBJPROP_RAY,false);
ObjectSet(name,OBJPROP_WIDTH,2);
}
//-------------------------------------------------------------------
void DrawTEXT(string NT,string Name,color col,datetime t1,double p1)
{
ObjectDelete(NT);
ObjectCreate(NT,OBJ_TEXT,0,t1,p1,0,0,0,0);
ObjectSet(NT,OBJPROP_COLOR,col);
ObjectSetText(NT,Name,10,"Arial");
}
//--------------------------------------------------------------------
Всем доброго дня! Сижу кручу индикатор. Вроде все правильно сделал. Но получается такая шняга... открывает сделки на каждой свече
"простынка" конечно знатная :-) вставляйте код аккуратнее и не надо копипастить явно излишнее
по теме - напечатайте себе значения stop_buy и stop_sell. Потому что явно срабатывает условие :
if(stop_buy!=EMPTY_VALUE || stop_sell!=EMPTY_VALUE) {
возможно stop_buy и stop_sell инициализируются 0 а не EMPTY_VALUE
"простынка" конечно знатная :-) вставляйте код аккуратнее и не надо копипастить явно излишнее
по теме - напечатайте себе значения stop_buy и stop_sell. Потому что явно срабатывает условие :
if(stop_buy!=EMPTY_VALUE || stop_sell!=EMPTY_VALUE) {
возможно stop_buy и stop_sell инициализируются 0 а не EMPTY_VALUE
извиняюсь что так получилось )) на всю страницу ейбогу)
Ща буду пробовать)
"простынка" конечно знатная :-) вставляйте код аккуратнее и не надо копипастить явно излишнее
по теме - напечатайте себе значения stop_buy и stop_sell. Потому что явно срабатывает условие :
if(stop_buy!=EMPTY_VALUE || stop_sell!=EMPTY_VALUE) {
возможно stop_buy и stop_sell инициализируются 0 а не EMPTY_VALUE
чет все равно не то получается. Заметил кстати что сделки в селл открывает правильно, а вот в бай с ума сходит и открывает миллиард))
чет все равно не то получается. Заметил кстати что сделки в селл открывает правильно, а вот в бай с ума сходит и открывает миллиард))
Ну хоть поиск можно включить? Вставить код...Вот-же незадача... даже поиск не надо включать, движок форума сам ставит сцильки...
Ну хоть поиск можно включить? Вставить код...Вот-же незадача... даже поиск не надо включать, движок форума сам ставит сцильки...
дико извиняюсь, опыта мало поведения себя на форуме)))
Всем здрасти, кто поможет объединить два индикатора в один, исходники есть, ну очень нужно
Вы либо показывайте что у вас самого не получается при объединении, либо сюда обращайтесь, если сами не делали, или не хотите делать:
Вы либо показывайте что у вас самого не получается при объединении, либо сюда обращайтесь, если сами не делали, или не хотите делать:
так я и пытаюсь выяснить что именно у меня не получается, я понимаю что бесплатно вряд ли кто то что то подскажет - капитализм мать его.)) Ничего против не имею, мне просто нужно понять почему на каждой свече в бай направлении открываются сделки.