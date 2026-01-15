Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 816
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тут ещё почитайте
Почитал несколько раз но переварить не получается, как применить к моему случаю где нужно изменить не большой компонент если оно читает это только через союз &&. Вот например выражение
if(Price1-(Price2-Price3)==20) flag=1 противоположное симметричное if(Price1+(Price2+Price3)==20) flag=1 и повторяется одно и тоже и как его перекрутить через #define я без понятия.
ну так и напишите себе функцию/шаблон сравнения
if (Compare3(Tdk,Odk)==GREATER_THEN) { flag=true; do_something(); }
Ну разве что наклепать много мелких функций, которые будут проверять одно выражения например на равентство, вычитание, сложение, неравенство, умножение и т.д.
Доброго времени суток!
Давайте вместе шаг за шагом в рамках мт4, прийдем к единому мнению, о том что должен делать новичок для подготовки котировок к тестированию.
Лично я прочитал много статей, но вопросы остались.
Первое что предлагаю рассмотреть это понятие тиковое наполнение
Все знают что терминал/тестер сам может генерировать/сочинять тики в рамках свечи.
Вопрос 1 При скачивании минутной истории со всевозможных источников (Ducascopy, Финам, Альпари, и т.д.) мы в итоге имеем минутную историю с тиковым наполнением или нет?
Вопрос 2 Если мы предположим что тикового наполнения там нет, то какой есть выход. Наверное мы должны взять тиковую историю и конвертировать в минутную (что бы в итоге эта минутная была с тиковым наполнением). Для это есть конвертер CSV2FXT, однако проблема в том что он сам при конвертации может делать бяку (дыры и пр.) Или все это бред? Может при конвертации создается минутка но при этом она не имеет никакого нах... тикового наполнения?
Парни! Что за ерунда? На трех разных браузерах этот сайт открывается без css.
Добавьте сайт в исключение антивируса...
Первое что предлагаю рассмотреть это понятие тиковое наполнение
Все знают что терминал/тестер сам может генерировать/сочинять тики в рамках свечи.
Вопрос 1 При скачивании минутной истории со всевозможных источников (Ducascopy, Финам, Альпари, и т.д.) мы в итоге имеем минутную историю с тиковым наполнением или нет?
Вопрос 2 Если мы предположим что тикового наполнения там нет, то какой есть выход. Наверное мы должны взять тиковую историю и конвертировать в минутную (что бы в итоге эта минутная была с тиковым наполнением). Для это есть конвертер CSV2FXT, однако проблема в том что он сам при конвертации может делать бяку (дыры и пр.) Или все это бред? Может при конвертации создается минутка но при этом она не имеет никакого нах... тикового наполнения?
Впервые слышу о таком что терминал может генерировать/сочинять тики в рамках свечи. Насколько я знаю тестирование робота в тестере очень крывое: начнём хотя бы с того что идёт учёт цен открытия а не закрытия как это требуется, получается на выходе нет возможности корректно отрегулировать робота; далее хотелось бы конечно получить цены по бид и Аск на что тоже разработчики забили болт; также хотелось бы посмотреть насколько робот гибко будет действовать на широких спрэдах и свопах. Вывод здесь только один, тестить на реале и очень огромную часть роботы придётся доделывать после теста на реале. Что касается тикового наполнения так это наверное только в мечтах можно увидеть. Тестер сам не может генерировать/сочинять тики в рамках свечи, зачем ему это делать.
А как же генетический алгоритм создания тиков.
А зачем же выбирать при тестировании строку "все тики"
А зачем же гоняться люди за тиковыми данными, и куда они их "пихают" (если не конвертируют в минутные и при тестировании хотят что бы тики бегали как они раньше по факту бегали)
Парни! Что за ерунда? На трех разных браузерах этот сайт открывается без css.
1. проверьте комп. антивирусом (лучше двумя разными) и удалите всю(!!) найденную дрянь, даже если она якобы нужна. Перезагрузите и ещё раз проверьте
2. посмотрите чтобы в файле Windows/system32/drivers/etc/hosts не было непонятных лично вам записей.
3. задайте нейм-сервера не на местячковых провайдеров (они бывает что жулят) или сервисы "обойти-блокировки"/Frigate/"самый быстрый доступ" (они всегда жулят), а на действительно доверенные. Google, Comodo подобные
4. если в пп1-2 что-то всплывало, то "время лечит". Потребуется некоторый срок чтобы облачные сервисы снова отдавали контент без задержек и подстав.
И как єту линию удалить при необходимости?
А как же генетический алгоритм создания тиков.
А зачем же выбирать при тестировании строку "все тики"
А зачем же гоняться люди за тиковыми данными, и куда они их "пихают" (если не конвертируют в минутные и при тестировании хотят что бы тики бегали как они раньше по факту бегали)
Я задумывался над этим вопросом. По сути если конвертировать тики в минутки то на выходе теряем тики и получается приходим к тому, что тиковой истории не существует, хотя выше писали что в мт5 она существует. Я думаю что под тиковой историей берётся информация известных мелких таймфреймов на имеющемся, т.е. это должен быть отбор/сортировка периоде времени. Под отбор-сортировкой я подразумеваю такой феномен: значит имеется определённый период времени на Н1 а вам нужно тики или минутки а их нет, самое минимальное Н1, далее идёт прогон и есть свежие данные, которые могли сохранится происходит переход на М30, далее опять прогон есть ещё данные например на М5, происходит уже учёт данных М5, далее уже время идёт не старое и идёт учёт М1, я подразумеваю что это и есть так называемый тиковый тест имуляция тиковой работы (т.е. работа на мелком таймфрейме, но ничего общего с тиковыми колебаниями здесь нет но похоже, потому что разработчики не заморочились сохранить даже время закрытия свечи, объясняю: фиксация на тесте старого бара происходит по открытию нового бара в результате нет возможности тестить робота по ценам закрытия
а также экономим на датах т.к. нету времени закрытия старого бара а есть только время открытия.
на самой первой картинке есть надпись "метод на основе всех наименьших таймфреймов"), потому что у меня были проблемы с конторой они мне позиции реквотили там где это невозможно и они мне писали что тиковая история не сохраняется а предоставляется по запросу, получается что у них она есть но она не интегрирована в программу. Вот так.