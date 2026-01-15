Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1728

Этот код показывает сигнал на 10й свече.  А мне надо что бы шла проверка  сигнала на каждой свече с 1й по Nю.

измените порядок перебора.

вы пока перебираете из глубины времён к настоящему времени и потому находите "самый старый сигнал".

судя по iCustom - у вас 4-ка и соотв. нумерация. 

цикл должен быть от 0 (скорее даже 1-2) и до N

for(int i=0;i<n;i++)

 
int n=10;
   datetime bar_sig_buy, bar_sig_sell;

   for(int i=n;i>=0;i--)
     {
     // для покупок
   double a1 = iCustom(NULL, 0, "FL11", 4, i);
   // для продаж 
   double a2 = iCustom(NULL, 0, "FL11", 5, i);


      if(a1 > 0)
         bar_sig_buy=Time[i];
         
      if(a2 > 0)
        bar_sig_sell = Time[i];
     Comment("bar_sig_sell = " + DoubleToString(bar_sig_sell)+ "\n" +
     "bar_sig_buy = " + DoubleToString(bar_sig_buy));

     }
 
На сколько я помню этот индикатор FL11 он кривущий и нормально на нем работать не получится. Перерисовка.. Цикл нужно вести от 0 влево и прерывать если сигнал найден.. Либо обнулять время сигнала в теле цикла и распечатывать результат каждого бара. Но с этим индикатором вы ничему не научитесь, возьмите нормальный. 
 
Ничего не изменилось. Сигнал так же показывается на 10й свече
 
 вот функция анализа этого сигнала этого индикатора из моего старого архива, сами уж подправте под свои нужды..

Возвращает последний сигнал. 1- верхнее солнце, 0 - нижнее солнце. -1 - нет сигнала/ошибка

int gsun(ENUM_TIMEFRAMES tf)
{
double up=0.0,dw=0.0;
for(int i=1;i<iBars(Symbol(),tf);i++)
  {
  up=iCustom(Symbol(),tf,"FL11",Period1,Period2,Period3,Deviat1,Deviat2,Deviat3,5,i);
  dw=iCustom(Symbol(),tf,"FL11",Period1,Period2,Period3,Deviat1,Deviat2,Deviat3,4,i);
  if(up!=0.0&&up!=EMPTY_VALUE)return(1);
  if(dw!=0.0&&dw!=EMPTY_VALUE)return(0);
  }
return(-1);
}
//---
 

Спасибо! Заработало!

 
На сколько я помню этот индикатор FL11 он кривущий и нормально на нем работать не получится. Перерисовка.. Цикл нужно вести от 0 влево и прерывать если сигнал найден.. Либо обнулять время сигнала в теле цикла и распечатывать результат каждого бара. Но с этим индикатором вы ничему не научитесь, возьмите нормальный. 
А какой индикатор нормальный?
 
А какой индикатор нормальный?

любой, который не перерисовывает больше чем заложено логикой, обычно 0 бар, для фракталов 2ой.

Я сужу с точки зрения корректной работы.

