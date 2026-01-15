Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1728
Этот код показывает сигнал на 10й свече. А мне надо что бы шла проверка сигнала на каждой свече с 1й по Nю.
измените порядок перебора.
вы пока перебираете из глубины времён к настоящему времени и потому находите "самый старый сигнал".
судя по iCustom - у вас 4-ка и соотв. нумерация.
цикл должен быть от 0 (скорее даже 1-2) и до N
for(int i=0;i<n;i++)
Ничего не изменилось. Сигнал так же показывается на 10й свече
вот функция анализа этого сигнала этого индикатора из моего старого архива, сами уж подправте под свои нужды..
Возвращает последний сигнал. 1- верхнее солнце, 0 - нижнее солнце. -1 - нет сигнала/ошибка
MakarFX
Спасибо! Заработало!
На сколько я помню этот индикатор FL11 он кривущий и нормально на нем работать не получится. Перерисовка.. Цикл нужно вести от 0 влево и прерывать если сигнал найден.. Либо обнулять время сигнала в теле цикла и распечатывать результат каждого бара. Но с этим индикатором вы ничему не научитесь, возьмите нормальный.
Картинку следует вставлять при помощи кнопки или прикреплять при помощи кнопки
А какой индикатор нормальный?
любой, который не перерисовывает больше чем заложено логикой, обычно 0 бар, для фракталов 2ой.
Я сужу с точки зрения корректной работы.