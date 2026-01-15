Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 369
Добрый день. что-то перестал обрабатываться флаг в мт4 через некоторое время. просто мт начинает его игнорировать, могли бы подсказать почему:
попробуйте частоту таймера 100-200 мс,
500 мс многовато для ловли 1 секунды
ну и свеча ведь может открыться позже на несколько секунд или даже на минуту
Попробуйте :
... или вам действительно нужно extern ?
Спасибо. Кажется помогло.
А в чем разница между input и extern не могу понять?
так проблема не в том что он ее не ловит. С этим все отлично.
дело в том, что флаг перестает работать и он начинает слать через каждые 500ms сигнал, игноря условия флага. не пойму что там происходит...
Подскажите пожалуйста как обнулить буфер с появлением нового, но чтобы предыдущие данные в буфере не стирались, а отображались на графике. У меня почему-то не получается обнулить буфер, и с появлением нового бара, на старые накопленные данные накладываются новые. Что я не верно описал в коде.
Со временем у вас запутанно, одновременно и локальное и серверное.
Я бы ловил секунду примерно так:
Добрый день! Подскажите пожалуйста , в индикаторе если прописывать в iДанных , неважно любая программа или ссылка на данные бара, где можно указать таймфрейм графика, почему данные с других таймфреймом не отражаются корректно на текущем отличном по времени графике, а только на графике указанного таймфрейма? Спасибо.
Здравствуйте, может кто-то откликнется, поможет, попробую еще раз. Вот сообщение, на 367 стр.#3670 , там все расписано.
Здесь глянь