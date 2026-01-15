Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 734
Тогда еще один вопрос :-)
До перемещения метки с ценой горизонтальное положение вычисляется через текущую ширину экрана
x=width -70;
Когда я открываю боковую панель, то метка уезжает вправо за границу экрана. Если нажать на кнопку обновить в журнале видно работу индикатора, но метка не возвращается, она появляется только со второй попытки. Получается что OnCalculate вызывается не каждый раз? Как сделать работу функции постоянной?
делать опрос и перерисовку в OnChartEvent - CHARTEVENT_CHART_CHANGE
Приветствую. Подскажите, пожалста.
Если индикатор отрисовывает стрелки на графике, и стрелки не являются объектами, то можно ли получить параметры такой отрисовки с самого графика или другим способом? Получить данные из буферов и даже нормально запустить индикатор для тестирования не удается
А код индикатора есть?
нет
Вот здесь обсуждали попытки получить с него данные, и сам индикатор
https://www.mql5.com/ru/forum/160587/page165#comment_10221621
Изучаю примеры из учебника, один из них не компилируется на строке
'MQL5_PROGRAM_NAME' - cannot convert enum mouse_2.mq5 29 52
Разрешение на работу для советника проверь. И где в принт вывод? Этот кусок кода по-лбому что-то возвращает, раз ошибок нет, значит проблема за пределами этого куска кода. В этом куске разве, что деление на 0 может возникать
Код целиком ? Да, сейчас .
Строчка 378 - тот самый принт, включив который, советник уже не работает.
У меня есть подозрение что ошибка в оформлении кода в строчке 221 и 223 . Перебор истории никто не использует, примеров мало, поэтому возможно ошибка. Есть один пример на странице https://www.mql5.com/ru/code/7452 , но это там для меня слишком сложно.
Деление на ноль в функции Znomer() строчка 206 я исключил .
Жду инструкций и рекомендаций. Спасибо.
Извиняйте, я принципиально не запускаю .dll на своём компе, дальше без меня.
Здесь только индикаторы. При использовании в параметрах отключал использование второго.
Лишнее ((2*psd*usd)*((2*psd*usd)-C))/(C-1)) в формуле.
Возведение в степень: ^0.5 это не *0.5
Если не будет ни одной сделки по просматриваемому символу и маджику или же не будет ни одной прибыльной или убыточной сделки, или же будет только одна пара (C=1), то получим деление на 0.
Перед самой формулой, нужно проверить, что бы psd и usd было > 0, а C !=1
Прибыльные у вас считаются с профитом > 1, убыточные < 1, с профитом = 1 не анализируются т. е. 1 надо тоже куда-то включать в ту или иную группу.
В вашей функции сначала лучше произвести отбор номеров сделок подходящих по символу и маджику, потом проверить изменилось ли их количество, если да - пересчитываем zn, если нет то return zn (zn в этом случае не обнулять и проверка != 0 при принте не потребуется)
Сова перестаёт работать потому, что опирается на переменные ww и nn, а входе работы вашей функции они меняются и рушат алгоритм совы.При ошибке оформления кода ничего бы не компилировалось.