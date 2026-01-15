Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 366
Спасибо, кажется разобрался.
А как запустить отладчик на исторических данных?
Рад помочь.
Отладка возможна на истории только в MT5.
Я так понимаю, в MT5 другой язык программирования. Мой код там работать не будет?
Я так понимаю, в MT5 другой язык программирования. Мой код там работать не будет?
Во вложении вот такая панелька построенная по примеру из СБ. Код подчистил, чтобы только то, что к вопросу относится осталось, исходники прилагаю.
Подскажите, как раскрасить заголовок и основную область, на которую мы цепляем элементы?
Вроде как эти объекты - в родительском классе Dialog,
и у них есть соответствующие методы
Но как правильно добраться до private-полей?
У вас на картинке список методов доступа к этим полям. Методы публичные?
Нет. Это я в CDialog в конструкторе набрал, заснял, потом обратно все на место вернул
У вас на картинке список методов доступа к этим полям. Методы публичные?
Есть публичный метод CDialog::CreateCaption(), CreateClientArea(). Там панельки создаются и им задаются цвета через CONTROLS_DIALOG_COLOR_BG и CONTROLS_DIALOG_COLOR_CLIENT_BG.
Я пробовал переопределить в своем классе через undef и снова define эти переменные. А потом опять запустить методы Create..., но так как объекты уже созданы возвращается ошибка 4200 - объект уже существует.
Добавлено:
Ошибка 4200 - это когда в МТ4 проверял.
Я, честно говоря, не пользовался никогда этими ресурсами СБ. Но что вам мешает посмотреть в СБ где там, какими методами, задаются цвета. То, что вы показали в листинге:
- так это имена объектов - классов CPanel, CEdit, CBmpButton и CWndClient.
А вам нужно найти имена членов этих классов, в которых хранятся цвета, и поглядеть какими методами они могут быть инициализированы или изменены.
И наверняка придётся сначала инициализировать нужные значения, а уже потом строить сам объект.
Здравствуйте!
При компиляции выдает "не объявленный идентификатор" (undeclared identifier)
Рыскал, рыскал, так и не понял, что надо сделать для устранения ошибки
Помогите, пожалуйста!