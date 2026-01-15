Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 364
Можно ли в MT4 делать таблицу с такой структурой, как в экселе (+ и - сворачивают и разворачивают данные)? Если да, то где почитать?
Всем привет! Осваиваю только коды. Есть ошибка, не могу въехать как ее починить.
int CountTrades(int type, int magic)
{
int count=0;
for(int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i-)
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
{
if(OrderSymbol()==Symbol() && (OrderType()==type||type==-1) &&
(OrderMagicNumber()==magic||magic==-1))
count++;
}
}
return (count);
Выделил красным то на что ругается.
Ошибки такие:
"-" operand expected
")" - unexpected token
"i" - undeclared identifier
Вроде как ему не нравится что я после i в первой ошибке минус ставлю. Может как то дефиз поставить нужно?
Выполнил все буква в букву с учебником - но не компилируется код.
Нужна ваша помощь.
Два минуса и нет скобки закрывающей функцию.
Большое спасибо! Все исправил! Работает!
Пришлось два datetime сравнивать по часам, я это сделал таким способом:
Всё получилось, но может такой способ не самый корректный? Что программисты скажет?
Может не очень правильно объяснил, но надо найти двух дат с точности до часа (минуты и секунды не важны). У вас сравнение только по часам.
надо найти даты, или сравнить час 2х дат ?
надо найти даты с точности до часа (минуты и секунды не важны).
Может CopyTime лучше подойдёт?
Такой вариант
Переводить время в строку и её сравнивать не самый хороший вариант.