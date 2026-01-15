Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1704

zvezdocheet #:

Во второй строке проблемы отсутствуют.

TimeCurrent  тут скобки нужны TimeCurrent()

Если функция имеет атрибут int, например

int start()
  {}

то в ней должно быть return ЦелоеЧислоИлиВыражение;


Какой смысл в предлагаемом коде, ну цель какая? Чего хотите достичь? Проверка функции ObjectCreate() ? Возьмите пример из справки.

Да, действительно проверял ObjectCreate() и то что код не откомпилировался, показалось странным. Но исправил все указанные Вами недочеты - поставил скобки там где нужно, return и код скомпилировался успешно. Почему компилятор ругался на вторую строку - не ясно. Думаю основная причина была в отсутствии скобок после TimeCurrent, но это совсем не вторая строка. Мелочь конечно, но неприятно... Спасибо.

 

Всем доброго времени суток.

У меня вопрос по редактору Metaeditor 4

При помощи сочетания клавиш CTRL+Z  я могу отменить последнее, предпоследнее ...... и вплоть до первого действия в написании моего кода.

Например я свой код написал за 100 действий и после сотого действия начал последовательно  при помощи  CTRL+Z  отменять свои предыдущие действия и дошел до своего первого действия по написанию кода.
ВОПРОС После того как я дошел до своего первого действия могу ли я СРАЗУ попасть в последнее текущее  состояние кода, с которого я начал отмены своих действий, то есть в сотое действие. Разумеется я могу это сделать при помощи  CTRL+Y Но для этого я должен буду нажать это сочетание 99 раз. А при помощи какого сочетания или пункта меню можно сразу попасть обратно на то действие с которого я начал отменять последние действия?

Спасибо за помощь.

 

Доброго времени суток!! Подскажите пожалуйста у кого ни будь есть код коэффициента Шарпа в MQL. Если есть можете поделится.

   

 
ANDREY #:

Всем доброго времени суток.

Разумеется я могу это сделать при помощи  CTRL+Y Но для этого я должен буду нажать это сочетание 99 раз. 

Спасибо за помощь.

Можно один раз нажать и держать до полного восстановления)

 
MakarFX #:

Можно один раз нажать и держать до полного восстановления)

Спасибо за помощь. Это я понимаю и умею.
При этом в быстром темпе будут перебираться последовательно мои действия. А так что бы без перебора ..... один раз нажал и сразу попал в начало?

 
ANDREY #:

Спасибо за помощь. Это я понимаю и умею.
При этом в быстром темпе будут перебираться последовательно мои действия. А так что бы без перебора ..... один раз нажал и сразу попал в начало?

Перед CTRL+Z нажми CTRL+А затем  CTRL+С ,

а захочешь вернуть нажми CTRL+А затем  CTRL+V

 
MakarFX #:

Перед CTRL+Z нажми CTRL+А затем  CTRL+С ,

а захочешь вернуть нажми CTRL+А затем  CTRL+V

Спасибо за ценную информацию. Все получилось!

 
MakarFX #:

Перед CTRL+Z нажми CTRL+А затем  CTRL+С ,

а захочешь вернуть нажми CTRL+А затем  CTRL+V

Еше такой вопрос по теме....
При помощи  CTRL+Z я начал последовательно  "идти" к первому действию в написании кода. Но "дошел" только до половины пути и дальше   CTRL+Z действовать перестала. Как мне кажется , перестала, потому что на месте в котором перестала действовать  CTRL+Z я перезагружал терминал вместе с метаэдитором. 
ВОПРОС Каким образом в описанной мной ситуации можно продолжить "движение" к первому действию в написании кода, после того как  CTRL+Z перестала функционировать?
Спасибо.

 
ANDREY #:

Еше такой вопрос по теме....
При помощи  CTRL+Z я начал последовательно  "идти" к первому действию в написании кода. Но "дошел" только до половины пути и дальше   CTRL+Z действовать перестала. Как мне кажется , перестала, потому что на месте в котором перестала действовать  CTRL+Z я перезагружал терминал вместе с метаэдитором. 
ВОПРОС Каким образом в описанной мной ситуации можно продолжить "движение" к первому действию в написании кода, после того как  CTRL+Z перестала функционировать?
Спасибо.

Никак.
 
MakarFX #:
Никак.

Спасибо за ценную информацию.   

