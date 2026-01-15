Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1704
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Во второй строке проблемы отсутствуют.
TimeCurrent тут скобки нужны TimeCurrent()
Если функция имеет атрибут int, например
int start()
{}
то в ней должно быть return ЦелоеЧислоИлиВыражение;
Какой смысл в предлагаемом коде, ну цель какая? Чего хотите достичь? Проверка функции ObjectCreate() ? Возьмите пример из справки.
Да, действительно проверял ObjectCreate() и то что код не откомпилировался, показалось странным. Но исправил все указанные Вами недочеты - поставил скобки там где нужно, return и код скомпилировался успешно. Почему компилятор ругался на вторую строку - не ясно. Думаю основная причина была в отсутствии скобок после TimeCurrent, но это совсем не вторая строка. Мелочь конечно, но неприятно... Спасибо.
Всем доброго времени суток.
У меня вопрос по редактору Metaeditor 4
При помощи сочетания клавиш CTRL+Z я могу отменить последнее, предпоследнее ...... и вплоть до первого действия в написании моего кода.
Например я свой код написал за 100 действий и после сотого действия начал последовательно при помощи CTRL+Z отменять свои предыдущие действия и дошел до своего первого действия по написанию кода.
ВОПРОС После того как я дошел до своего первого действия могу ли я СРАЗУ попасть в последнее текущее состояние кода, с которого я начал отмены своих действий, то есть в сотое действие. Разумеется я могу это сделать при помощи CTRL+Y Но для этого я должен буду нажать это сочетание 99 раз. А при помощи какого сочетания или пункта меню можно сразу попасть обратно на то действие с которого я начал отменять последние действия?
Спасибо за помощь.
Доброго времени суток!! Подскажите пожалуйста у кого ни будь есть код коэффициента Шарпа в MQL. Если есть можете поделится.
Всем доброго времени суток.Разумеется я могу это сделать при помощи CTRL+Y Но для этого я должен буду нажать это сочетание 99 раз.
Спасибо за помощь.
Можно один раз нажать и держать до полного восстановления)
Можно один раз нажать и держать до полного восстановления)
Спасибо за помощь. Это я понимаю и умею.
При этом в быстром темпе будут перебираться последовательно мои действия. А так что бы без перебора ..... один раз нажал и сразу попал в начало?
Спасибо за помощь. Это я понимаю и умею.
При этом в быстром темпе будут перебираться последовательно мои действия. А так что бы без перебора ..... один раз нажал и сразу попал в начало?
Перед CTRL+Z нажми CTRL+А затем CTRL+С ,
а захочешь вернуть нажми CTRL+А затем CTRL+V
Перед CTRL+Z нажми CTRL+А затем CTRL+С ,
а захочешь вернуть нажми CTRL+А затем CTRL+V
Спасибо за ценную информацию. Все получилось!
Перед CTRL+Z нажми CTRL+А затем CTRL+С ,
а захочешь вернуть нажми CTRL+А затем CTRL+V
Еше такой вопрос по теме....
При помощи CTRL+Z я начал последовательно "идти" к первому действию в написании кода. Но "дошел" только до половины пути и дальше CTRL+Z действовать перестала. Как мне кажется , перестала, потому что на месте в котором перестала действовать CTRL+Z я перезагружал терминал вместе с метаэдитором.
ВОПРОС Каким образом в описанной мной ситуации можно продолжить "движение" к первому действию в написании кода, после того как CTRL+Z перестала функционировать?
Спасибо.
Еше такой вопрос по теме....
При помощи CTRL+Z я начал последовательно "идти" к первому действию в написании кода. Но "дошел" только до половины пути и дальше CTRL+Z действовать перестала. Как мне кажется , перестала, потому что на месте в котором перестала действовать CTRL+Z я перезагружал терминал вместе с метаэдитором.
ВОПРОС Каким образом в описанной мной ситуации можно продолжить "движение" к первому действию в написании кода, после того как CTRL+Z перестала функционировать?
Спасибо.
Никак.
Спасибо за ценную информацию.