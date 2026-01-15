Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 700

Alexey Viktorov:
Это невозможно. Только если воспользоваться графическим объектом OBJ_LABEL

Ааа, понятно и выводить как текст? В принципе можно будет попробовать, а то не всегда видно соммент из за графика. Но это пока для меня сложно:-))))))))) Спасибо Вам за участие...

 
Dmitry Belov:

Спасибо Вам за участие...


 
Konstantin Nikitin:

Похоже у вас проблема с правами записи в директорию где стоит терминал. Если работаете под пользователем с ограниченными правами, то перенесите терминал в директорию где вы можете полноценно работать с файлами/папками.

Artyom Trishkin:
Полноэкранный режим у вас (F11)

Благодарствую!

Насчёт Директории ничё не понял,т.к. не особо больших компьютерных умов. Если что-то с компом случается,открываю инет с пошаговой инструкцией и решаю проблему,благо Яндекс обещает "Найдётся усё!",а вот F11 всё возвращает и при переоткрытии полноэкранный режим сохранился.

Ещё раз спасибо.


 

Вот в ветке написано ЛЮБЫЕ  вопросы задавать можно , касательно  MQL

У меня такой  вопрос    :  Нашёл в интернете учебник Ковалёва   по программированию  MQL

 Хочу напечатать книгу - лучше чем с компьютера читать . Дорого конечно один экземпляр  , но  у каждого свои предпочтения .

Мне сказали в типографии , что у электронной книги нужен  формат файла  PDF

Вот у меня  назрели два вопроса

1 . Как определить в каком формате  эта книга в интернете ( я в этом  мало соображаю ) ?

2 . Как из  того формата , на котором   находится книга , перевести в формат  PDF ( программа может специальная такая есть ? )

 
Этот учебник настолько устарел, что выпустив его, получишь одни плевки в свой адрес и материальные убытки. Это было написано до кардинальной замены МетаЭдитора. На сегодняшний день изменены имена основных функций, появилось огромное количество новых возможностей языка... да и перечислять всё достаточно сложно когда ежедневно сталкиваешься с пользованием языком. Сравнить можно с наблюдением за ростом и развитием ребёнка. Родитель не так замечают изменения как это заметно посторонним, которые видят ребёнка пару раз в год.

 
Для печати не пойдет - нужно делать верстку.

Напишите автору, спросите пдфку у него.
Или читайте на e-ink экране)

 
Alexey Viktorov:

Этот учебник настолько устарел, что выпустив его, получишь одни плевки в свой адрес и материальные убытки. Это было написано до кардинальной замены МетаЭдитора. На сегодняшний день изменены имена основных функций, появилось огромное количество новых возможностей языка... да и перечислять всё достаточно сложно когда ежедневно сталкиваешься с пользованием языком. Сравнить можно с наблюдением за ростом и развитием ребёнка. Родитель не так замечают изменения как это заметно посторонним, которые видят ребёнка пару раз в год.

Раньше был  извозчик . а теперь менеджер  по вождению кобылы . Раньше было на языке  программирования      ПОСЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕНОЙ   ОТМЕТКИ , ОБОЗНАЧЕННОЙ В  НАСТРОЙКАХ  , ОТКРЫТЬ ОРДЕР а теперь язык вырос и видоизменился и  будет : " Осуществить интерактивную  тематическую  свойственность по мере динамического  хотического построения  интерполяции  статистической закономерности . Я не сомневаюсь что в будущем вообще отпадёт необходимость программирования  , так как компьютер  будет распозновать  человеческие мысли .Но...........это в  будущем , а что нам  делать сейчас - подскажите ?
 
Zvezdochet:
Раньше был  извозчик . а теперь менеджер  по вождению кобылы . Раньше было на языке  программирования      ПОСЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕНОЙ   ОТМЕТКИ , ОБОЗНАЧЕННОЙ В  НАСТРОЙКАХ  , ОТКРЫТЬ ОРДЕР а теперь язык вырос и видоизменился и  будет : " Осуществить интерактивную  тематическую  свойственность по мере динамического  хотического построения  интерполяции  статистической закономерности . Я не сомневаюсь что в будущем вообще отпадёт необходимость программирования  , так как компьютер  будет распозновать  человеческие мысли .Но...........это в  будущем , а что нам  делать сейчас - подскажите ?

Осуществлять интерактивную  тематическую  свойственность по мере динамического  хаотического построения  интерполяции  статистической закономерности.

 
Zvezdochet:
Раньше был  извозчик . а теперь менеджер  по вождению кобылы . Раньше было на языке  программирования      ПОСЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕНОЙ   ОТМЕТКИ , ОБОЗНАЧЕННОЙ В  НАСТРОЙКАХ  , ОТКРЫТЬ ОРДЕР а теперь язык вырос и видоизменился и  будет : " Осуществить интерактивную  тематическую  свойственность по мере динамического  хотического построения  интерполяции  статистической закономерности . Я не сомневаюсь что в будущем вообще отпадёт необходимость программирования  , так как компьютер  будет распозновать  человеческие мысли .Но...........это в  будущем , а что нам  делать сейчас - подскажите ?

Ну пока компьютер не понимает вашего языка, учите его. И общайтесь с ним на том языке какой он понимает, или фриланс. Там можно найти нормального переводчика

 
Zvezdochet:
Раньше был  извозчик .


