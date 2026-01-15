Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 700
Alexey Viktorov:
Это невозможно. Только если воспользоваться графическим объектом OBJ_LABEL
Ааа, понятно и выводить как текст? В принципе можно будет попробовать, а то не всегда видно соммент из за графика. Но это пока для меня сложно:-))))))))) Спасибо Вам за участие...
Спасибо Вам за участие...
Похоже у вас проблема с правами записи в директорию где стоит терминал. Если работаете под пользователем с ограниченными правами, то перенесите терминал в директорию где вы можете полноценно работать с файлами/папками.
Полноэкранный режим у вас (F11)
Благодарствую!
Насчёт Директории ничё не понял,т.к. не особо больших компьютерных умов. Если что-то с компом случается,открываю инет с пошаговой инструкцией и решаю проблему,благо Яндекс обещает "Найдётся усё!",а вот F11 всё возвращает и при переоткрытии полноэкранный режим сохранился.
Ещё раз спасибо.
Вот в ветке написано ЛЮБЫЕ вопросы задавать можно , касательно MQL
У меня такой вопрос : Нашёл в интернете учебник Ковалёва по программированию MQL
Хочу напечатать книгу - лучше чем с компьютера читать . Дорого конечно один экземпляр , но у каждого свои предпочтения .
Мне сказали в типографии , что у электронной книги нужен формат файла PDF
Вот у меня назрели два вопроса
1 . Как определить в каком формате эта книга в интернете ( я в этом мало соображаю ) ?
2 . Как из того формата , на котором находится книга , перевести в формат PDF ( программа может специальная такая есть ? )
Этот учебник настолько устарел, что выпустив его, получишь одни плевки в свой адрес и материальные убытки. Это было написано до кардинальной замены МетаЭдитора. На сегодняшний день изменены имена основных функций, появилось огромное количество новых возможностей языка... да и перечислять всё достаточно сложно когда ежедневно сталкиваешься с пользованием языком. Сравнить можно с наблюдением за ростом и развитием ребёнка. Родитель не так замечают изменения как это заметно посторонним, которые видят ребёнка пару раз в год.
Для печати не пойдет - нужно делать верстку.
Напишите автору, спросите пдфку у него.
Или читайте на e-ink экране)
Раньше был извозчик . а теперь менеджер по вождению кобылы . Раньше было на языке программирования ПОСЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕНОЙ ОТМЕТКИ , ОБОЗНАЧЕННОЙ В НАСТРОЙКАХ , ОТКРЫТЬ ОРДЕР а теперь язык вырос и видоизменился и будет : " Осуществить интерактивную тематическую свойственность по мере динамического хотического построения интерполяции статистической закономерности . Я не сомневаюсь что в будущем вообще отпадёт необходимость программирования , так как компьютер будет распозновать человеческие мысли .Но...........это в будущем , а что нам делать сейчас - подскажите ?
Осуществлять интерактивную тематическую свойственность по мере динамического хаотического построения интерполяции статистической закономерности.
Ну пока компьютер не понимает вашего языка, учите его. И общайтесь с ним на том языке какой он понимает, или фриланс. Там можно найти нормального переводчика
Раньше был извозчик .