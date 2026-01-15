Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 495
Подтверждаю. Одни тики чего стоят. Будем переделывать на МТ-5 - там тестер лучше. И неттинговый учет сделок облегчает разработку советниковВ терминале МetaТrader 5 есть такие ордера, как Buy Stop Limit и Sell Stop Limit. В MetaTrader 4 нет таких видов ордеров, хотя их необходимость для многих очевидна.
Этот тестер MT4 достал меня!!! Убыточных сделок 0, общий убыток 0, а просадка огромная!!!
Пока позиция открыта, есть плавающая прибыль/убыток по эквити. Этот убыток и отражается. Ведь он создаёт просадку. И порой, может и до слива просесть.
Отчет формируется по окончании тестирования - все ордера закрыты. (позиция это в МТ5). Убыточные сделки закрыты. Общий убыток 0. А просадка огромная - откуда она взялась.
Взяли ордер тут-же получили просадку от депозита. Пошла цена не в ту сторону просадка увеличилась и в отчете зафиксировалась. Ордер закрылся в плюсе, но просадка которая была по балансу уже зафиксирована, и если не будет в дальнейшем больше, то в отчете увидите эту цифру.
своп
эта стата по паре audusd , к примеру взять ордер №144 бай позиция,тейк в деньгах 87.40 что есть 90п прибыли.в тестере в свойствах символа укзано своп длинных позиций в пунктах -1. что в баксах равно -0.1 usd на пункт при данном обьеме ордера.ордер №144 был в рынке 1 сутки даже если твройно своп будет -0.1*3=-0.3usd+0.38(комиссия)=0.68usd все комиссии составили.Предыдущий ордер №143 закрылся по стопу что составило -32,72usd (30 рунктов)и был закрыт через сутки т.е своп был опять 0.3usd(если тройной)+0.38usd(комиссия)=0.68usd .Получается издержки одинаковые но разница стопа к тейку 1к2.7, т.е издержки составляют 30%от стопа за сутки?явно что то не то.Может кто сталкивался еще?
Может не в тему, но всё-же. Вы спред учитываете при поимке стопа, то есть открытие по Аск, а закрытие по Бид?
а причем здесь спред?не пойму
