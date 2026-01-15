Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 481
При открытии файла для записи Вы указали TXT или CSV. Это у Вас текстовый файл. Читайте как строку, выделяйте StringSubstr и преобразуйте во что надо
Вот так писал! ТХТ
Я прости не пойму как теперь вытащить именно B_level и R_level. Дата и время мне не нужно! Но записывать я их хочу)
Читайте как строку, выделяйте StringSubstr и преобразуйте во что надо. Читайте как строку, выделяйте StringSubstr и преобразуйте во что надо
А а а а а, понял !! Всё !!! Спасибо @STARIJ! Попробую)
@STARIJ не получается, не могу пока разобрать, где я не прав! Помогите!Ошибка тут, но что я сделал не так?
Посмотрите какие параметры передаёте в функцию, и сколько, и что она возвращает.
жмахайте на f1, предворительно поставить курсор на эту функцию
2018.02.26 12:49 1.24368 1.22581 Теперь ... выделяйте StringSubstr и преобразуйте во что надо. Все надо делать по шагам. Спешка - враг программиста
Сначала прочитаем последнюю строку
STARIJ: Спасибо за разбор!
Переделал! Теперь почему то цифры не сходятся!
В файле цифры такие:
А тот же Алерт выдаёт такие:
Где он взял нули после 1.2 ? Я пробовал нормализовать. Неаа!
Код написал так:
Попробуйте так