Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 241
Но я не могу открыть файл советника который на компе с расширением ex4, но через MetaEditor этого файла нет. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
Это исполняемый файл - не исходник. Вам нужно mq4 открывать в редакторе.
У меня есть только файл ex4 на компьютере и в окне навигатора советник, и я не могу никак открыть их в редакторе.
Ну значит - не судьба...
Если ему заказывают уникальный пряник - он просит у заказчика рецепт.
Даже если ему показать готовый пряник - он скажет, что нужен рецепт.
Аналогично для написания советника нужна стратегия.
Профессиональные программисты говорят, что нужен алгоритм.
На этом сайте это слово вряд ли можно найти.
Написанный советник сохраняется в текстовом виде с расширением MQ4.
Его можно открыть в MetaEditor и узнать алгоритм.
После компиляции получается исполняемый файл с расширением EX4.
В нем алгоритм скрыт, как рецепт в готовом прянике.
Разработчики терминала время от времени вносят изменения,
в результате которых старые программы перестают работать.
1841 страница поиска по ключевому слову "алгоритм"
Что ерунду-то мелете?
Или вы себя одного-единственного, использующего этот термин, так позиционируете? Так тут вы ошибаетесь.
Не оскорбляйте, пожалуйста, сообщество.
Ну значит - не судьба...
Получается исходный код остался в терминале в котором писался советник?
Только вам известно куда вы дели исходник.
Ясно) спасибо!
Не могу решить казалось бы простую задачу. Где-то на графике было пересечение МА. Находим бар после пересечения. Как посчитать количество баров от этого бара до текущего?
Не могу решить казалось бы простую задачу. Где-то на графике было пересечение МА. Находим бар после пересечения. Как посчитать количество баров от этого бара до текущего?
iBarShift()
Хотя можно проще, взять номер итерации цикла, если пересчёт вёлся вглубь истории от нулевого бара.