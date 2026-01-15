Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 344

potom:
что как? не чего не понил. Можно простым языком если не затруднит

вы бы написали конкретно, что вам нужно, над чем работаете?
Потому как на "сферические" вопросы - вам даются "сферические" ответы )

пс. хотя есть еще тема с телепатами.

 

Вопрос по терминалам!  Советник на одном терминале работает как надо создает глобальную переменную и удаляет только при нажатии кнопки на экране, в другом таком же терминале при смене периода графика эта  переменная исчезает .

и еще один глюк   фунция NormalizeDouble форматирует число до 2 знаков после запяток (в первом терминале) А во втором NormalizeDouble не форматирует число до 2 знаков после запятой, а остается как есть 0.70000000000000000   (пробовал еще один терминал так же криво работает эксперт) все терминалы стоят на диске D. кто может подсказать что это за глюк и как его исправить.

 

Здравствуйте. Написание советника планомерно продвигается. Всех благодарю за помощь.

Возникла следующая задача: Есть флет, который сверху и снизу ограничен горизонтальными линиями. Это делает робот. Так вот, мне нужно получить данные с индикатора за тот период, в котором все бары были внутри флета.

То есть: начиная от текущего бара, на котором робот устанавливает уровни, и в глубь истории, до того момента, когда цена вошла во флет, а также следующие бары, пока цена не выйдет из флета.

Данные с индикатора за этот период нужно загнать в массив советника для дальнейших операций.

Вот такая задачка. Может как-то использовать скользящую среднюю для идентификации вхождения цены во флет между уровнями и выхода ее из флета?

 

Здравствуйте!

Я пытаюсь прочитать текстовой файл в массив, хочу каждую цену и дату записать в свои массив, но не понимаю как здесь быть с разделителями. Текст в файле можно посмотреть в прикрепленном файле.

P.S.

Странно что в прикрепленном файле выглядит упорядоченным. Прикрепил картинку как он на компе выглядит.


Файлы:
Test_OFails.txt  2 kb
 

Вопрос:


Есть индикатор1, который, строит линию по максимум и синимому 20 последних значений. На свечном графикевыглядит как ценовой канал. 

Есть друго самописный индикатор2 который в отдельном окне под графиком цены рисует линию вроде RSI.


Как сделать так, чтоб индикатор1 строился по данным из индикатора2. 

 

Подскажите, не работает индюк. Если прикрепить на пару с JPY показывает погоду, если на другой без JPY, тоже не верно.

      double MA1_EURUSD = iMA("EURUSD",TimeFrame,MA_Period,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);
      double MA2_EURUSD = iMA("EURUSD",TimeFrame,MA_Period,Shift,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);
    
      double MA1_GBPUSD = iMA("GBPUSD",TimeFrame,MA_Period,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);
      double MA2_GBPUSD = iMA("GBPUSD",TimeFrame,MA_Period,Shift,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);
    
      double MA1_USDJPY = iMA("USDJPY",TimeFrame,MA_Period,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);
      double MA2_USDJPY = iMA("USDJPY",TimeFrame,MA_Period,Shift,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);  
      
      string EURUSD, GBPUSD, USDJPY;

      if (MathAbs(MA1_EURUSD-MA2_EURUSD)>dist*Point) {EURUSD="Attention!";} else {EURUSD="flat";}
      if (MathAbs(MA1_GBPUSD-MA2_GBPUSD)>dist*Point) {GBPUSD="Attention!";} else {GBPUSD="flat";}
      if (MathAbs(MA1_USDJPY-MA2_USDJPY)>dist*Point) {USDJPY="Attention!";} else {USDJPY="flat";}
 
Сергей:

Где ошибка?

И далее по теме. Строковой параметр брать в кавычки

string "EURUSD", "GBPUSD", "USDJPY";
 
Vitaly Muzichenko:

И далее по теме


После правки как у Вас:

'GBPUSD_1' - name expected MyIndi 3 (MA).mq4 61 26

неправильно подсказываете сударь
 
Сергей:


После правки как у Вас:

'GBPUSD_1' - name expected MyIndi 3 (MA).mq4 61 26

неправильно подсказываете сударь
 
Artyom Trishkin:


Понял Вас прекрасно, но Вы не правы.

Взяв в кавычки получаем:

'EURUSD' - name expected MyIndi 3 (MA).mq4 61 14

правильно 

string EURUSD, GBPUSD, USDJPY;

EURUSD="Attention!";
