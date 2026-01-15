Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 344
что как? не чего не понил. Можно простым языком если не затруднит
вы бы написали конкретно, что вам нужно, над чем работаете?
Потому как на "сферические" вопросы - вам даются "сферические" ответы )
пс. хотя есть еще тема с телепатами.
Вопрос по терминалам! Советник на одном терминале работает как надо создает глобальную переменную и удаляет только при нажатии кнопки на экране, в другом таком же терминале при смене периода графика эта переменная исчезает .
и еще один глюк фунция NormalizeDouble форматирует число до 2 знаков после запяток (в первом терминале) А во втором NormalizeDouble не форматирует число до 2 знаков после запятой, а остается как есть 0.70000000000000000 (пробовал еще один терминал так же криво работает эксперт) все терминалы стоят на диске D. кто может подсказать что это за глюк и как его исправить.
Здравствуйте. Написание советника планомерно продвигается. Всех благодарю за помощь.
Возникла следующая задача: Есть флет, который сверху и снизу ограничен горизонтальными линиями. Это делает робот. Так вот, мне нужно получить данные с индикатора за тот период, в котором все бары были внутри флета.
То есть: начиная от текущего бара, на котором робот устанавливает уровни, и в глубь истории, до того момента, когда цена вошла во флет, а также следующие бары, пока цена не выйдет из флета.
Данные с индикатора за этот период нужно загнать в массив советника для дальнейших операций.
Вот такая задачка. Может как-то использовать скользящую среднюю для идентификации вхождения цены во флет между уровнями и выхода ее из флета?
Здравствуйте!
Я пытаюсь прочитать текстовой файл в массив, хочу каждую цену и дату записать в свои массив, но не понимаю как здесь быть с разделителями. Текст в файле можно посмотреть в прикрепленном файле.
P.S.
Странно что в прикрепленном файле выглядит упорядоченным. Прикрепил картинку как он на компе выглядит.
Вопрос:
Есть индикатор1, который, строит линию по максимум и синимому 20 последних значений. На свечном графикевыглядит как ценовой канал.
Есть друго самописный индикатор2 который в отдельном окне под графиком цены рисует линию вроде RSI.
Как сделать так, чтоб индикатор1 строился по данным из индикатора2.
Подскажите, не работает индюк. Если прикрепить на пару с JPY показывает погоду, если на другой без JPY, тоже не верно.
Где ошибка?
И далее по теме. Строковой параметр брать в кавычки
И далее по теме
После правки как у Вас:
'GBPUSD_1' - name expected MyIndi 3 (MA).mq4 61 26
После правки как у Вас:
'GBPUSD_1' - name expected MyIndi 3 (MA).mq4 61 26
Понял Вас прекрасно, но Вы не правы.
Взяв в кавычки получаем:
'EURUSD' - name expected MyIndi 3 (MA).mq4 61 14
правильно