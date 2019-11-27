Работа с файлами. Разделение текстового файла.
Здравствуйте!
Я пытаюсь прочитать текстовой файл в массив, хочу каждую цену и дату записать в свои массив, но не понимаю как здесь быть с разделителями. Текст в файле можно посмотреть в прикрепленном файле.
P.S.
Странно что в прикрепленном файле выглядит упорядоченным. Прикрепил картинку как он на компе выглядит.
Можно попробовать поставить в качестве разделителя пробел. Правда, сам никогда так не пробовал делать. Если не получится, то тогда один путь - делать свой парсер этого формата. Структура прослеживается.
P. S. Между RateAsk и 2017 точно нет перевода строки? Иначе даже с пробелом ничего не выйдет.
P. S. Между RateAsk и 2017 точно нет перевода строки? Иначе даже с пробелом ничего не выйдет.
Спасибо, да есть, и FileReadString всё правильно распределяет, только по немножко начал разбиратся с файлами.
Я пытаюсь прочитать текстовой файл в массив, хочу каждую цену и дату записать в свои массив, но не понимаю как здесь быть с разделителями. Текст в файле можно посмотреть в прикрепленном файле.
Обычный CSV, сохраненный в линуксовом текстовом формате - перевод строки одним символом LF (0x0A) - и разделитель колонок табуляция (0x09). Все подходящие функции MT API должны работать без допиливаний.
Обычный CSV, сохраненный в линуксовом текстовом формате - перевод строки одним символом LF (0x0A) - и разделитель колонок табуляция (0x09). Все подходящие функции MT API должны работать без допиливаний.
Спасибо!
Обычный CSV, сохраненный в линуксовом текстовом формате - перевод строки одним символом LF (0x0A) - и разделитель колонок табуляция (0x09). Все подходящие функции MT API должны работать без допиливаний.
Я понемножку продвигаюсь и уже научился находить "разделитель колонок табуляция (0x09)".
int position=StringFind(str,"\x09",0); int position1=StringFind(str,"\x09",position+1);
Но меня заинтересовал вопрос, как глядя на текст можно било найти и узнать эти кода LF (0x0A) и (0x09) которых я сейчас использую?
- 2016.09.28
- Dmitry Fedoseev
- www.mql5.com
Я понемножку продвигаюсь и уже научился находить "разделитель колонок табуляция (0x09)".
Но меня заинтересовал вопрос, как глядя на текст можно било найти и узнать эти кода LF (0x0A) и (0x09) которых я сейчас использую?
в hex-редакторе откройте файл
Вот хороший материал по теме, с примерами : https://www.mql5.com/ru/articles/2720#z8
Я смотрел этот материал но там не написано про коды LF (0x0A) и (0x09).
в hex-редакторе откройте файл
Спасибо, посмотрю.
Здравствуйте!
Я пытаюсь прочитать текстовой файл в массив, хочу каждую цену и дату записать в свои массив, но не понимаю как здесь быть с разделителями. Текст в файле можно посмотреть в прикрепленном файле.
P.S.
Странно что в прикрепленном файле выглядит упорядоченным. Прикрепил картинку как он на компе выглядит.
Самое простое, открыть файл с помощью Excell и он будет выглядеть так
Затем сохранить его как .csv и потом его читать.
/********************Script program start function*******************/ void OnStart() { int i = 0; datetime dateTime[]; double bid[], ask[]; int handle = FileOpen("Test_OFails__1.csv", FILE_READ|FILE_CSV|FILE_ANSI, ";"); while(!FileIsEnding(handle)) { ArrayResize(dateTime, ArraySize(dateTime)+1); ArrayResize(bid, ArraySize(bid)+1); ArrayResize(ask, ArraySize(ask)+1); dateTime[i] = (datetime)FileReadString(handle); bid[i] = (double)FileReadString(handle); ask[i] = (double)FileReadString(handle); i++; } FileClose(handle); }/*******************************************************************/
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Здравствуйте!
Я пытаюсь прочитать текстовой файл в массив, хочу каждую цену и дату записать в свои массив, но не понимаю как здесь быть с разделителями. Текст в файле можно посмотреть в прикрепленном файле.
P.S.
Странно что в прикрепленном файле выглядит упорядоченным. Прикрепил картинку как он на компе выглядит.