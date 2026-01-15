Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 339

Nauris Zukas:

В эксперте я вывожу Print и там видно что цены есть, значит бары пересчитаны.

Может я не совсем правильно выразился. Посчитать-то посчитал, а вывести графику может не успевает.

Nauris Zukas:

Пока не проверил этот вариант, пока думаю как это сделать.

А тут и думать нечего, берёшь любой индикатор из CodeBase и смотришь как там сделано.

 
Nauris Zukas:

Поменял но тоже не помогает.


у меня помогает)

взял ваш код, поставил close[0]

пс. для аска пишем close[0]+spread*_Point

 
Andrey Ilinykh:

Здравствуйте, Артём! Подскажите, пожалуйста, как написать советника, чтобы он не открывал ордеров до тех пор, пока цена не преодолеет заданный уровень, а после продолжал открывать ордера и после того, как цена вернётся обратно за уровень? С уважением Андрей.

Здравствуйте. Первое, что на ум приходит - использовать флаг в глобальных переменных терминала.

При запуске советника проверяется наличие глобальной переменной (п1)

  1. в OnInit() проверяется наличие переменной и
    1. если её ещё нет, то создать такую переменную и выставить её значение в 0
    2. если уже есть, то идём к п.2
  2. В OnTick() проверяется значение переменной и
    1. если 0, и
      1. цена не пересекла ещё заданный уровень, то идём к п.2
      2. цена пересекла заданный уровень - выставляем значение переменной в 1
    2. если 1, то уже можно торговать - п.3
    3. если 0, то идём к п.2
  3. Торговля разрешена
Примерно так.
 
Alexey Viktorov:

А тут и думать нечего, берёшь любой индикатор из CodeBase и смотришь как там сделано.

Проблема в том что в других индикаторах перемещение происходит на каждом баре а мне нужно на каждом тике.

 
Taras Slobodyanik:

у меня помогает)

взял ваш код, поставил close[0]

пс. для аска пишем close[0]+spread*_Point

И если через iCustom в эксперт вызвать то индикатор виден? Картинку в студию! :)

 
Nauris Zukas:

И если через iCustom в эксперт вызвать то индикатор виден? Картинку в студию! :)


а разве хоть один индикатор отображается через iCustom ?

пс. вы пытаетесь тики ловить через iCustom ?

 
Nauris Zukas:

И если через iCustom в эксперт вызвать то индикатор виден? Картинку в студию! :)

Индикатор, который вызывается в эксперте через iCustom() не обязан выводить свои буферы на график пока вы сами его на график не накинете с теми же параметрами, что в эксперте используются. Исключение составляют лишь те индикаторы, которые рисуют не через буфер, а графическими объектами.

 
Taras Slobodyanik:

а разве хоть один индикатор отображается через iCustom ?

После окончание тестов окно индикатора открывается.

Taras Slobodyanik:

пс. вы пытаетесь тики ловить через iCustom ?

Пока для тестов ловлю тики но вообще то цель в окне индикатора выводить в определенное время цены из файлов.

 
Nauris Zukas:

После окончание тестов окно индикатора открывается.

Только в том случае, если в советнике не используется HideTestIndicators()

 
Artyom Trishkin:

Индикатор, который вызывается в эксперте через iCustom() не обязан выводить свои буферы на график пока вы сами его на график не накинете с теми же параметрами, что в эксперте используются. Исключение составляют лишь те индикаторы, которые рисуют не через буфер, а графическими объектами.

После окончание тестов окно индикатора открывается.


