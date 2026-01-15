Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 338
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Может кто-то подскажет почему мой индикатор в тестах показывается и остаётся в окне индикатора по окончание тестов, но если вызвать через iCustom в эксперте, то индикатор не показывается?
Может в iCustom я не правильно вызываю?
Может кто-то подскажет почему мой индикатор в тестах показывается и остаётся в окне индикатора по окончание тестов, но если вызвать через iCustom в эксперте, то индикатор не показывается?
Может в iCustom я не правильно вызываю?
Все правильно. Попробуйте с другими индикаторами - будет то же самое...
Может кто-то подскажет почему мой индикатор в тестах показывается и остаётся в окне индикатора по окончание тестов, но если вызвать через iCustom в эксперте, то индикатор не показывается?
Может в iCustom я не правильно вызываю?
попробуйте поставить просто =Ask;
или, для проверки close[0]
и тут, зачем вам перемещать всю историю? Достаточно первых 100-300 баров
Все правильно. Попробуйте с другими индикаторами - будет то же самое...
Пробовал RSI, всё работает. Где-то какой то нюанс, пока не понимаю где.
попробуйте поставить просто =Ask;
или, для проверки close[0]
и тут, зачем вам перемещать всю историю? Достаточно первых 100-300 баров
Поменял но тоже не помогает.
Может кто-то подскажет почему мой индикатор в тестах показывается и остаётся в окне индикатора по окончание тестов, но если вызвать через iCustom в эксперте, то индикатор не показывается?
Может в iCustom я не правильно вызываю?
Наверное потому, что так написан индикатор. Какова вероятность, что он просто не успевает при вызове из советника пересчитать все бары?Попробуй сделать пересчёт всех баров только один раз, а дальше только вновь поступивший вызов из советника.
Какова вероятность, что он просто не успевает при вызове из советника пересчитать все бары?
В эксперте я вывожу Print и там видно что цены есть, значит бары пересчитаны.
Попробуй сделать пересчёт всех баров только один раз, а дальше только вновь поступивший вызов из советника.
Пока не проверил этот вариант, пока думаю как это сделать.
Доброго времени суток, делаю первые шажки, прочитал учебник и т.д., возможно неправильно сформулирую вопрос, но все же.....
Возникла необходимость получить тиковый архив за последние пару лет, если возможно, то и на более продолжительный срок, для анализа в стороннем приложении. Возможно ли средствами mql этот архив достать(сохранить в файл уже сам разберусь))),или на худой конец архив баров, может я неправильно понял, но Bars содержит только данные текущего графика, спасибо.
Доброго времени суток, делаю первые шажки, прочитал учебник и т.д., возможно неправильно сформулирую вопрос, но все же.....
Возникла необходимость получить тиковый архив за последние пару лет, если возможно, то и на более продолжительный срок, для анализа в стороннем приложении. Возможно ли средствами mql этот архив достать(сохранить в файл уже сам разберусь))),или на худой конец архив баров, может я неправильно понял, но Bars содержит только данные текущего графика, спасибо.
Либо в МТ5 штатно, либо, если для МТ4 - ищите на сторонних ресурсах тиковую историю. Гугл вам в помощь.
Здравствуйте, Артём! Подскажите, пожалуйста, как написать советника, чтобы он не открывал ордеров до тех пор, пока цена не преодолеет заданный уровень, а после продолжал открывать ордера и после того, как цена вернётся обратно за уровень? С уважением Андрей.