Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2692
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здравствуйте! Создаю индикатор аллигатор код следующий: И по каким то причинам в самом конце линии улетают либо куда-то очень высоко, либо куда-то очень низко:
В чем может быть проблема?
Сравните со стандартным примером Alligator из поставки терминала. В папке Indicators в подпапке Examples:
Здравствуйте! Создаю индикатор аллигатор код следующий: И по каким то причинам в самом конце линии улетают либо куда-то очень высоко, либо куда-то очень низко:
В чем может быть проблема?
Что мешает Вам вместо стрелки использовать коротюсенький отрезок линии тренда, у которой выключено свойство "Луч"? Там и цену можно ОЧЕНЬ точно поставить. И даж чётко горизонтально/вертикально (если надо) расположить. И имя уникальное присвоить...
Лучшее решение - текст, можно нарисовать стрелку и привязать к центру, на любом ТФ выглядит одинаково.
В любом случае - Спасибо!
Почему программа не хочет инициализировать массив. Не смотря на то что я все сделал как написано в учебнике Ковалева
Спасибо
Всем доброго времени суток. Вопрос по тестеру МТ4
Почему программа не хочет инициализировать массив. Не смотря на то что я все сделал как написано в учебнике Ковалева
Спасибо
Инициализация массива возможна только в месте его определения (объявления). В тот момент, когда под массив выделяется память, если быть точнее.
А вы пытаетесь его инициализировать уже после определения.
Инициализация массива возможна только в месте его определения (объявления). В тот момент, когда под массив выделяется память, если быть точнее.
А вы пытаетесь его инициализировать уже после определения.
Инициализация массива возможна только в месте его определения (объявления). В тот момент, когда под массив выделяется память, если быть точнее.
Почему нельзя лёгким движением копировать статические массивы, тайна сия велика есть :-)
Потому-что структуры содержащие подобные массивы копировать можно
Всем доброго времени суток. Вопрос по тестеру МТ4
Почему программа не хочет инициализировать массив. Не смотря на то что я все сделал как написано в учебнике Ковалева