Для открытия позиции. 
По стандартны запросам MQL5 идут нули. Нужно искать какие-то косвенные решения.
Это должен брокер прописывать в настройках сервера - обращайтесь к нему.
 
такое бывало 1) если валюта счёта совсем не мажор 2) торгуются экзотичные вещи (какой-нибудь изобретённый индекс на волатильность) 3) косые настройки у DC

во первых ВСЕГДА надо добавлять пару от базы (а если её нет даже косвенно, но очень сильно хочется, то от котира) к валюте счёта в обзор рынка.

начерно залог по сделке можно и нужно рассчитать самому - вы ведь знаете объём который покупаете/продаёте, курс в депозитной валюте и предоставляемое брокером плечо. Итоговый залог определится при открытии. Сильное расхождение личных рассчётов с итогом - отличный повод пообщаться с другой стороной.

 
Всем добрый день.
Столкнулся с проблемой. На ряде серверов МТ5 нет возможности получить значение маржи по стандартным запросам языка MQL5.
Как выйти из ситуации?

Не пробовали попользовать функцию OrderCheck()?

//--- информация об операции
   PrintFormat("Trade request result: retcode=%u, deal=%I64u, order=%I64u", result.retcode, result.deal, result.order);
   /*
   результат с отключенной автоторговлей в клиентском терминале:
   Trade request verification completed with error 4752
   Server retcode: 10027, comment: AutoTrading disabled by client
   
   включим автоторговлю и проверим ещё раз на закрытом рынке:
   Experts   automated trading is enabled
   Trade request verification completed successfully
   Retcode:      0
   Balance:      10779.50 USD
   Equity:       10779.50 USD
   Profit:       0.00 USD
   Margin:       1104.79 USD
   Margin free:  9674.71 USD
   Margin level: 975.71 %
   Comment:      Done
   OrderSend error 4756
   Trade request result: retcode=10018, deal=0, order=0
   
   проверим на открытом рынке:
   Trade request verification completed successfully
   Retcode:      0
   Balance:      10779.50 USD
   Equity:       10779.50 USD
   Profit:       0.00 USD
   Margin:       110.46 USD
   Margin free:  10669.04 USD
   Margin level: 9758.74 %
   Comment:      Done
   Trade request result: retcode=10009, deal=2777010968, order=2802818813
   */
 
Не пробовали попользовать функцию OrderCheck()?
Я, когда-то давно, во времена 32 бит, пробовал. Пока как-то неожиданно не нарвался, что проверка OrderCheck() не проходит, а реальный ордер с такими параметрами - проходит нормально. Не стал тогда разбираться, закомментировал вызов OrderCheck() и так с тех пор и живу.
 
Я, когда-то давно, во времена 32 бит, пробовал. Пока как-то неожиданно не нарвался, что проверка OrderCheck() не проходит, а реальный ордер с такими параметрами - проходит нормально. Не стал тогда разбираться, закомментировал вызов OrderCheck() и так с тех пор и живу.

Я не говорил, что это панацея. Такое поведение наблюдалось совсем недавно. Но если не ориентироваться на код возврата, а только для получения нескольких необходимых параметров ордера, таких как маржа, остаток средств после открытия…, то пользовать можно.

Плюс ко всему, в СБ OrderCheck() с какой-то ошибкой. Какая ошибка уже не помню, но мне пришлось её для себя переписать. А после смерти SSD восстанавливать лениво.

 
Почему у стрелок на графике привязка только {top/bottom}, но нет 'к центру''?
Это баг?

Можно ли создать стрелки у которых будет привязка к центру?
(которые можно было бы потом вручную перемещать и т.п., и привязка к центру сохранялась бы)
 
Можно ли создать стрелки у которых будет привязка к центру?
(которые можно было бы потом вручную перемещать и т.п., и привязка к центру сохранялась бы)

Попробуйте ценовые метки. Возможно, подойдут.



 
В учебнике есть рабочий код, который считает маржу, когда OrderCalcMargin не работает.

Поищите MarginProfitMeter.mqh

 
начерно залог по сделке можно и нужно рассчитать самому - вы ведь знаете объём который покупаете/продаёте, курс в депозитной валюте и предоставляемое брокером плечо. Итоговый залог определится при открытии. Сильное расхождение личных рассчётов с итогом - отличный повод пообщаться с другой стороной.
Ещё нужно учесть "коэффициент взимания маржи", который может зависеть от символа (и времени?). Считается через SymbolInfoMarginRate().
 
Попробуйте ценовые метки. Возможно, подойдут.




Увы, нужен значок стрелки, как в Тестере, когда от центра стрелки рисуется трендовый отрезок.



У стрелок (ARROW) есть две точки привязки - top и bottom (center не работает, по крайней мере у меня не получилось).
Если стрелка добавлена на график вручную, можно ли программным путем получить координаты (по шкале цены) этих top и bottom?
