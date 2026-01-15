Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2689
Для открытия позиции.
По стандартны запросам MQL5 идут нули. Нужно искать какие-то косвенные решения.
такое бывало 1) если валюта счёта совсем не мажор 2) торгуются экзотичные вещи (какой-нибудь изобретённый индекс на волатильность) 3) косые настройки у DC
во первых ВСЕГДА надо добавлять пару от базы (а если её нет даже косвенно, но очень сильно хочется, то от котира) к валюте счёта в обзор рынка.
начерно залог по сделке можно и нужно рассчитать самому - вы ведь знаете объём который покупаете/продаёте, курс в депозитной валюте и предоставляемое брокером плечо. Итоговый залог определится при открытии. Сильное расхождение личных рассчётов с итогом - отличный повод пообщаться с другой стороной.
Всем добрый день.
Столкнулся с проблемой. На ряде серверов МТ5 нет возможности получить значение маржи по стандартным запросам языка MQL5.
Как выйти из ситуации?
Не пробовали попользовать функцию OrderCheck()?
Я, когда-то давно, во времена 32 бит, пробовал. Пока как-то неожиданно не нарвался, что проверка OrderCheck() не проходит, а реальный ордер с такими параметрами - проходит нормально. Не стал тогда разбираться, закомментировал вызов OrderCheck() и так с тех пор и живу.
Я не говорил, что это панацея. Такое поведение наблюдалось совсем недавно. Но если не ориентироваться на код возврата, а только для получения нескольких необходимых параметров ордера, таких как маржа, остаток средств после открытия…, то пользовать можно.
Плюс ко всему, в СБ OrderCheck() с какой-то ошибкой. Какая ошибка уже не помню, но мне пришлось её для себя переписать. А после смерти SSD восстанавливать лениво.
Это баг?
Можно ли создать стрелки у которых будет привязка к центру?
(которые можно было бы потом вручную перемещать и т.п., и привязка к центру сохранялась бы)
Попробуйте ценовые метки. Возможно, подойдут.
В учебнике есть рабочий код, который считает маржу, когда OrderCalcMargin не работает.
Поищите MarginProfitMeter.mqh
Попробуйте ценовые метки. Возможно, подойдут.
Увы, нужен значок стрелки, как в Тестере, когда от центра стрелки рисуется трендовый отрезок.
У стрелок (ARROW) есть две точки привязки - top и bottom (center не работает, по крайней мере у меня не получилось).
Если стрелка добавлена на график вручную, можно ли программным путем получить координаты (по шкале цены) этих top и bottom?