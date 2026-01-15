Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2690
Есть вот такой индикатор, нужно расставить имена по значениям в порядке уменьшения, сейчас порядок фиксирован
Не могу придумать алгоритм, как это сделать.
Помогите воплотить, индикатор с кодобазы
В двумерном int массиве заполняем кросс цены валют и индекс string массива с их названиями, сортируем по цене, и по индексу находим название
Спасибо, всё получилось
Если стрелка добавлена на график вручную, можно ли программным путем получить координаты (по шкале цены) этих top и bottom?
Да, конечно. При создании объекта задать уникальное Имя.
По имени, используя ObjectFind(), найти объект.
Координаты/свойства прочитать функциями:
ObjectGetDouble(),
ObjectGetInteger()
ObjectGetString()
В справке есть примеры.
Насколько я понял,
- выбирая за точку привязки top метатрейдер располагает стрелку ниже значения ее цены, а
- выбирая за точку привязки bottom метатрейдер располагает стрелку выше значения ее цены.
Т.о. иконка стрелки на графике пляшет вокруг значения цены, но само значение будет возвращаться то же самое.
Т.е. проблему не решает.
Я отказался от идеи использовать стрелки, жаль что то что работало в МТ4 загублено в МТ5. Но есть другие решения.
В любом случае спасибо!
Привет. Подскажите, пожалста: можно ли в IDE без использования мыши выделить строку в окне инструменты?
Это мт5 в тестере.
Подскажите по перекрашиванию стрелок, пж.
В одном тике открываются две сделки, покупка и продажа. Есть задача изменить цвет стрелок. Пытался сделать так: после торговой операции по тикету, в списке объектов нахожу стрелку и задаю ей цвет. Но проблема в том что в списке объектов на этом тике появляется только одна из двух стрелок, вторая появляется только на следующем тике, ChartRedraw не помогает. Пока сделал такой костыль: после сделки записываю тикет и когда нужный объект появляется - перекрашиваю его
Но получается что перекрашивание происходит только на следующим тике.
Есть ли решение чтоб перекрашивать сразу и вообще может быть более феншуйное решение?
Я бы делал здесь без перебора всех объектов
