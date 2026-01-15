Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1339
код нужно вставить Alt+S
и где функция ?
как вы его скомпилировали ? без ошибок ?
У него в коде работа с отложками, а функция работает с позициями - нужно немного подправить
Совершенно верно работа ведется только с лимитными ордерами sellstop и buystop. Что нужно исправить?
Эта функция для бай стороны или для бая и селла?
То что желтым выделено 6 типов ордеров так и оставлять?
Скомпилировалось без ошибок но ордера не открывает
Это для всех типов, должно работать при правильном применении
P.S. Попробуйте логически разобраться, почему может не работать и что мешает.
И вставлять функцию наверное более правильно 1 раз, всё-равно не имеет значения, какой тип уже есть или был в рынке
Всех с новым годом Быка! Всем бычьего роста!:)
( High[1] - Low[1] ) / Point()
Может подсказать, что это код означает или точнее, как он принципе работает? В данном случае используется Макроподстановка, и она является главным условием для открытия ордеров. PS. Глобальная переменная нигде не видоизменяется.
Доброго всем!
Может подсказать, что это код означает или точнее, как он принципе работает? В данном случае используется Макроподстановка, и она является главным условием для открытия ордеров. PS. Глобальная переменная нигде не видоизменяется.
возможно это
MARKET_WATCH, // окна "Обзор рынка"