Действительно. Перепутал. Спасиб)

 

Есть индикатор, создаю по нему MTF обращаясь через iCustom()

Как узнать в индикаторе, когда к нему идёт обращение с MTF, что он установлен на таймфрейме M1

Вроде раньше работала функция ChartPeriod()

но сейчас возвращает также таймфрейм, который запрашивает MTF

Проверил, в МТ4 работает без проблем,

насколько помню, это также работало и в МТ5, но сейчас не работает

МТ4   

Print(ChartPeriod(),"=",Period());  
МТ5  
 
Видимо, теперь только путем передачи индикатору величины периода графика через дополнительный параметр. 

 
Ihor Herasko #:

Видимо, теперь только путем передачи индикатору величины периода графика через дополнительный параметр. 

Или исправить ошибку в коде на стороне разработчиков.

 

проблемы с тестером стратегий даже обычные советники с умолчательного установщика не запускаются в тестере стратегий МТ5 

в режиме визуализации! в чем может быть причина?

кнопка справа внизу сбрасывается в Старт и тестер продолжает "висеть" и не отвечает

пробовал у разных ДЦ и у штатном MQ демо - тоже самое все... .раньше бывало через раз сегодня тестер запускался с 01.09.2025 г в режиме визуализации - сейчас вообще перестал....

помогите решить проблему советом....


от forex4you  тоже самое на вшитом в терминал умолчательном роботе режим с визуализацией и по ценам открытия 


кнопка справа внизу сбрасывается в Старт и всё....

спс

 

проблема с тестером сохраняется в визуальном режиме не работает советники умолчательные с терминалом поставка


при нажатии на кпопку старт в режиме визуализации тестер виснет

и кнопка сбрасывается опять в Старт и всё


комп ок! 

 

кому не сложно элементарного советника вшитого и идущего в комплекте с терминалом запустите у себя в режиме визуализации и проверьте работу тестера стратегий в режиме визуализации ок не  ок. 

Вчера еще через раз удавалось запускать и визуализация ок была. Сегодня уже не ок.

 

Вроде нормально работает.


 
Alexey Viktorov #:

Вроде нормально работает.


спс перезагружу комп

что то блокирует работу тестера стратегий! 

от кое каких ДЦ и брокеров идет тест хотя  демо от MQ не идет визуализация....

тут идет 


спс за подсказку что работает - буду дальше тут смотреть....

 
Уважаемые, подскажите, если надо на этом форуме найти прикрепленный файл, как написать в поиске?
