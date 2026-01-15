Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2660
Действительно. Перепутал. Спасиб)
Есть индикатор, создаю по нему MTF обращаясь через iCustom()
==
Как узнать в индикаторе, когда к нему идёт обращение с MTF, что он установлен на таймфрейме M1
Вроде раньше работала функция ChartPeriod()
но сейчас возвращает также таймфрейм, который запрашивает MTF
==
==
Проверил, в МТ4 работает без проблем,
насколько помню, это также работало и в МТ5, но сейчас не работает
МТ4МТ5
Видимо, теперь только путем передачи индикатору величины периода графика через дополнительный параметр.
Или исправить ошибку в коде на стороне разработчиков.
проблемы с тестером стратегий даже обычные советники с умолчательного установщика не запускаются в тестере стратегий МТ5
в режиме визуализации! в чем может быть причина?
кнопка справа внизу сбрасывается в Старт и тестер продолжает "висеть" и не отвечает
пробовал у разных ДЦ и у штатном MQ демо - тоже самое все... .раньше бывало через раз сегодня тестер запускался с 01.09.2025 г в режиме визуализации - сейчас вообще перестал....
помогите решить проблему советом....
от forex4you тоже самое на вшитом в терминал умолчательном роботе режим с визуализацией и по ценам открытия
кнопка справа внизу сбрасывается в Старт и всё....
спс
проблема с тестером сохраняется в визуальном режиме не работает советники умолчательные с терминалом поставка
при нажатии на кпопку старт в режиме визуализации тестер виснет
и кнопка сбрасывается опять в Старт и всё
комп ок!
кому не сложно элементарного советника вшитого и идущего в комплекте с терминалом запустите у себя в режиме визуализации и проверьте работу тестера стратегий в режиме визуализации ок не ок.
Вчера еще через раз удавалось запускать и визуализация ок была. Сегодня уже не ок.
Вроде нормально работает.
спс перезагружу комп
что то блокирует работу тестера стратегий!
от кое каких ДЦ и брокеров идет тест хотя демо от MQ не идет визуализация....
тут идет
спс за подсказку что работает - буду дальше тут смотреть....