Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2654
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я так и понял) Но вот как найти теперь решение?
Посмотрел первое ваше сообщение, надо в вашем коде типы явно приводить.
Спасибо! Как понял, это уже через фриланс.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста в чём ошибка?
Я хочу закрыть позиции (несколько позиций с определённым "magic"). Выборочно.
Магик задал следующим образом в начале эксперта:
То есть в чём проблема: позиции продолжают висеть, и не закрываются при достижении условия закрытия
Добрый день!
Подскажите пожалуйста в чём ошибка?
Я хочу закрыть позиции (несколько позиций с определённым "magic"). Выборочно.
Магик задал следующим образом в начале эксперта:
То есть в чём проблема: позиции продолжают висеть, и не закрываются при достижении условия закрытия
Наверное, можно просто
Здесь лишнее PositionSelectByTicket(), PositionGetTicket() уже делает позицию активной (см. Справку).
Почему не работает...
Возможно здесь:
или здесь (собственно не закрывается)
if (!trade.PositionClose(position_ticket))
В Терминале, ID эксперта позиции/ордера, правильный ? 222?
Наверное, можно просто
Здесь лишнее PositionSelectByTicket(), PositionGetTicket() уже делает позицию активной (см. Справку).
Почему не работает...
Возможно здесь:
или здесь (собственно не закрывается)
В Терминале, ID эксперта позиции/ордера, правильный ? 222?
Понял. Cпасибо. Убрал лишнее. Да ID эксперта позиции/ордера, правильный.
Кажется нашёл ошибку. Чуть отредактировал. ...
Но стало ещё интереснее. - "когда закрывает, а когда не закрывает!", пока не могу понять от чего это зависит - произвольное закрытие. Вобщем пока сам не пойму работает или нет. ( в тестере не прогонишь, приходится ждать в реале условий)
Но стало ещё интереснее. - "когда закрывает, а когда не закрывает!"
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
Putnik, 2025.08.21 19:36
Наверное, можно просто
Здесь лишнее PositionSelectByTicket(), PositionGetTicket() уже делает позицию активной (см. Справку).
Почему не работает...
Возможно здесь:
или здесь (собственно не закрывается)
if (!trade.PositionClose(position_ticket))
В Терминале, ID эксперта позиции/ордера, правильный ? 222?
У меня этот вариант работает без ошибок и пропусков
Я же не сказал, что не будет работать, или будет работать с пропусками…
Если вам так нравится, можете через строку ставить выбор позиции…
Потратил почти 3 часа времени, но решение не нашёл
Как получить вот такой шаг лотов,
начальный 0.01, коэффициент умножения 1.3
--
начальный 0.01, коэффициент умножения 1.4
--
Если коэффициент 1.5 и выше - без проблем
--
Как решить?