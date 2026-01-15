Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2658
Это не у Вас все встало на свои места, просто вы подстроились под эту странную реализацию. Логики там нет. Зато ошибка на ошибке. Прогонка на всех символах - это тоже оптимизация, но фреймы в этом режиме не работают. Это нарушение гомогенности, которое к тому же не соответствует документации. В ней четко сказано: вызов фреймов в функции OnTester. И не слово не сказано, что вызов фрейма в этой функции гарантирует ожидаемый результат. Оказывается, он зависит еще от режима запуска.
У MQ всегда так. Проще сделать свой обход проблемы, чем гадать, сочтут нужным поправить или нет.
Строю трендовую линию под углом в 45 градусов.
Необходимо получить вторую точку цены линии, для этого воспользовался функцией:
Весь код выглядит так:
time_trend - возвращает необходимое мне время. Но когда я его преобразовываю через функцию EquationDirect, то возвращает он мне совсем не ту цену. В чем может быть проблема?
Функция ObjectGetValueByTime - возвращает все тоже самое, что и EquationDirect
Вы строите линию по одной точке и углу. А потом у вас откуда то волшебным образом появляется вторая точка.
Вопрос 1, откуда она взялась?
Вопрос 2, почему вы решили, что эта вторая точка лежит на вашей прямо?
Вторая точка - это точка конца трендовой линии. Т.к трендовая линяя - отрезок, который имеет и начало, и конец
А определить цену обычными способами не подходит по каким то причинам?
Типа так.
Не выходит. Price 2 возвращает 0.0
Здесь у вас данные синей линии.
Попробуйте ChartRedraw перенести выше.
Спасибо. Помогло!