Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2657
Поэтому первый начинается с тикета #4
А почему первый 0.02 ? А инпутах так стоит?
А почему первый 0.02 ? А инпутах так стоит?
Ступил, не убрал автолот
--
Проверил вариант с коэффициентом 1.3, результат совсем не тот
--
В оригинале так
С коэффициентом 1.5
--
Тот код что Я написал, работает как нужно = соответствует оригиналу, но некрасивый.
Пожалуй, оставлю "как есть"
Да, эта функция вызывается автоматически после любого прогона. Делал систему автоматического сохранения в БД всех результатов проходов, так что такое вполне возможно.
Да, в самом деле, функция вызывается автоматически после любого прогона. В конце концов из нее можно рассчитать пользовательский критерий. Вот только FrameAdd почему-то работает в ней только в том случае, если идет оптимизация параметров. Если стоит одиночный прогон или тестирование на всех символах, добавление фреймов почему-то не работает.
Вот только FrameAdd почему-то работает в ней только в том случае, если идет оптимизация параметров.
Она так и должна работать, согласно документации и заявленной цели её использования.
Это нарушение гомогенности среды. Результат расчета не должен зависеть от того, кто этот расчет делает: тестер или агент.
Результат расчета и не будет зависеть от того, на локальном агенте выполняется или на удаленном (тестер при одиночном прогоне использует одного локального агента). Если, конечно, мы специально не будем делать в OnTester() проверку и выполнение разного кода в зависимости от режима запуска прогона - одиночный или в составе оптимизации.
Это не у Вас все встало на свои места, просто вы подстроились под эту странную реализацию. Логики там нет. Зато ошибка на ошибке. Прогонка на всех символах - это тоже оптимизация, но фреймы в этом режиме не работают. Это нарушение гомогенности, которое к тому же не соответствует документации. В ней четко сказано: вызов фреймов в функции OnTester. И не слово не сказано, что вызов фрейма в этой функции гарантирует ожидаемый результат. Оказывается, он зависит еще от режима запуска.