Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2655
начальный 0.01, коэффициент умножения 1.3
Если коэффициент 1.5 и выше - без проблем
Как решить?
А какой лот Вы хотите получить у второй сделки? 0.01*1.3 чтобы было 0.02?
Если да, то округляйте вверх до второго знака
Либо добавляете 0.005
NormalizeLot(Buy.LastLot * Multiplier + 0.005)
Спасибо, попробую
Потратил почти 3 часа времени, но решение не нашёл
Как получить вот такой шаг лотов,
Это Я сделал, но это работает не так, как требуется.
У меня задача, полностью скопировать логику закрытого ЕА = Я не вижу код, а только входные параметры.
Вот как это работает там, лоты с коэффициентом 1.3
А Вы хотите скопировать логику? Тогда точно нельзя сказать какая там логика. Например видно, что расстояние между сделками разное, возможно и с лотами также, какая-то степенная функция, например
Расстояние не влияет на лоты, Я проверял. От коэффициента 1.5 и выше - работает без проблем, а если ниже 1.5 = расчёт странныйЯ логику лотов воссоздал, но теперь важно, чтобы код никто не видел, а если увидит - не знал кто это наворотил :)
Я логику лотов воссоздал, но теперь важно, чтобы код никто не видел, а если увидит - не знал кто это наворотил :)
А какая логика должна быть? Словами можно?
А какая логика должна быть? Словами можно?
Самый простой усреднитель, при движении против цены идёт увеличение лота.
Самый простой усреднитель, при движении против цены идёт увеличение лота.
Тут ни слова про логику увеличения лота.
начало - лот ХХХХ,
шаг 1 - лот ХХХХ,
шаг 2 - лот ХХХХ,
шаг 3 - лот ХХХХ,
...
шаг N - лот ХХХХ
Как один из самых простых вариантов ;)