Как создать нестандартный таймфрейм со смещением открытия бара во времени?

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Встречал ли кто-то индикатор, который строит оффлайн график, только со сдвигом по времени? Возможно ли это вообще?
Например из Н1 (или меньшего номинала) строится график Н4, только со смещением открытия на 1 или 2 или 3 часа, т.е. Н4 открывается не в 12:00, а в 13:00 или 14:00 или 15:00и так каждый бар.
 
Aleksandr Novikov:
Встречал ли кто-то индикатор, который строит оффлайн график, только со сдвигом по времени? Возможно ли это вообще?
Например из Н1 (или меньшего номинала) строится график Н4, только со смещением открытия на 1 или 2 или 3 часа, т.е. Н4 открывается не в 12:00, а в 13:00 или 14:00 или 15:00и так каждый бар.


Вот такой есть, на онлайн графиках работает.

Файлы:
CustomCandle_Shift.mq4  21 kb
 
khorosh:


Вот такой есть, на онлайн графиках работает.

Совершенно это не то! Хочу на машине погонять, а вы мне гоночки на компе предлагаете.
Я же написал - "индикатор, который строит оффлайн график".
 
Жидкий график.....
 
Rafael Sahibgareev:
Жидкий график.....
И это так же совершенно не то!
Как еще можно объяснить, что нужен ИМЕННО ГРАФИК, а не отображение графика в каком либо индикаторе!?
 

https://www.mql5.com/ru/articles/2580

https://www.mql5.com/ru/articles/754


https://www.mql5.com/ru/articles/2866

https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/ccanvas
Графические интерфейсы IX: Элементы "Индикатор выполнения" и "Линейный график" (Глава 2)
Графические интерфейсы IX: Элементы "Индикатор выполнения" и "Линейный график" (Глава 2)
  • 2016.07.26
  • Anatoli Kazharski
  • www.mql5.com
Вторая глава девятой части серии будет посвящена элементам «Индикатор выполнения» и «Линейный график». Как всегда, будут показаны подробные примеры того, как можно использовать эти элементы в своих MQL-приложениях.
 
Aleksandr Novikov:
И это так же совершенно не то!
Как еще можно объяснить, что нужен ИМЕННО ГРАФИК, а не отображение графика в каком либо индикаторе!?

я делал такие индикаторы, они строят оффлайн графики по определенному алгоритму, там не просто H4 сдвинутый назад, а полностью синтетические графики. Если нужно могу поделиться, или сделать на заказ то, что нужно вам.
 

вот например такой

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