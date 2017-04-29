Как создать нестандартный таймфрейм со смещением открытия бара во времени?
Aleksandr Novikov:
Встречал ли кто-то индикатор, который строит оффлайн график, только со сдвигом по времени? Возможно ли это вообще?
Например из Н1 (или меньшего номинала) строится график Н4, только со смещением открытия на 1 или 2 или 3 часа, т.е. Н4 открывается не в 12:00, а в 13:00 или 14:00 или 15:00и так каждый бар.
Встречал ли кто-то индикатор, который строит оффлайн график, только со сдвигом по времени? Возможно ли это вообще?
Например из Н1 (или меньшего номинала) строится график Н4, только со смещением открытия на 1 или 2 или 3 часа, т.е. Н4 открывается не в 12:00, а в 13:00 или 14:00 или 15:00и так каждый бар.
Вот такой есть, на онлайн графиках работает.
Файлы:
CustomCandle_Shift.mq4 21 kb
khorosh:Совершенно это не то! Хочу на машине погонять, а вы мне гоночки на компе предлагаете.
Вот такой есть, на онлайн графиках работает.
Я же написал - "индикатор, который строит оффлайн график".
Жидкий график.....
Rafael Sahibgareev:И это так же совершенно не то!
Жидкий график.....
Жидкий график.....
Как еще можно объяснить, что нужен ИМЕННО ГРАФИК, а не отображение графика в каком либо индикаторе!?
https://www.mql5.com/ru/articles/2580
https://www.mql5.com/ru/articles/754
https://www.mql5.com/ru/articles/2866
Графические интерфейсы IX: Элементы "Индикатор выполнения" и "Линейный график" (Глава 2)
- 2016.07.26
- Anatoli Kazharski
- www.mql5.com
Вторая глава девятой части серии будет посвящена элементам «Индикатор выполнения» и «Линейный график». Как всегда, будут показаны подробные примеры того, как можно использовать эти элементы в своих MQL-приложениях.
Aleksandr Novikov:
И это так же совершенно не то!
Как еще можно объяснить, что нужен ИМЕННО ГРАФИК, а не отображение графика в каком либо индикаторе!?
И это так же совершенно не то!
Как еще можно объяснить, что нужен ИМЕННО ГРАФИК, а не отображение графика в каком либо индикаторе!?
я делал такие индикаторы, они строят оффлайн графики по определенному алгоритму, там не просто H4 сдвинутый назад, а полностью синтетические графики. Если нужно могу поделиться, или сделать на заказ то, что нужно вам.
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Например из Н1 (или меньшего номинала) строится график Н4, только со смещением открытия на 1 или 2 или 3 часа, т.е. Н4 открывается не в 12:00, а в 13:00 или 14:00 или 15:00и так каждый бар.