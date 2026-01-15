Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1291
Прямо так и добавить в условие.
Или == 0, вероятнее. Или лучше использовать поиск объекта по имени, если нет такого объекта то создать. И не важно нажмётся кнопка или нет.
OBJPROP_STATE
пока решил так
Здравствуйте! 2020.10.28_05:19 GMT+3. Я переводил индикатор LeManTrend_Indicator.mq5 в четвёртую версию .mq4 . .
Вы собрали Индикатор ? Вот что то слепил, вроде всё совпадает - нужно только вот этот индикатор скачать https://www.mql5.com/ru/code/9096
Я так делал,но
Общая задача в чём заключается?
при наличии объекта нажимаешь на кнопку и она получает
а надо сохранение true пока на графике есть объект
При нажатии на кнопку создается объект и кнопка получает
Тогда просто надо возвращать свойство взад до рисования
так и делаю ...в коде видно
Не всё. Я в своём примере выделилЭто не даёт залипнуть кнопке в нажатом состоянии если линия на графике есть.
Да ни в этом проблема...Мне как раз надо чтоб она залипла, но OBJ_BUTTON сам по себе кликабельный, даже если ничего на делает
Мне надо сделать кнопку не активной, а это, как я понял не возможно(
Что в вашем понимании «сделать не активной» или «не кликабельной»? И какой в этом смысл?
Если надо чтобы кнопка имела вид нажатой, то вместо true в той строке поставьте false и удалите строку
которая перед созданием линии…
это и есть вид нажатой кнопки
не заморачивайтесь...уже не актуально.
Спасибо.