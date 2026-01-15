Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2581
Всем добрый день. Продолжаю пробовать реализовать код для перемещения графика к местам открытия ордеров после теста в тестере. Переписал скрипт в индикатор, вот его код.
Кнопки появились, но по их нажатию нужное место на графике не показывается.
Что я делаю не так и как поправить код, чтобы при нажатии кнопок мне на графике отображалось место открытия ордеров от которого рисуется трендовая линия до закрытия ордера?
Мой опыт присутствия на форуме показывает что для получения помощи на форуме лучше всего локализовать проблему, и уже с этим идти на форум. А при локализации и отладке, проблемы в 90% случаев решаются.
А подход "разберитесь за меня", это больше для фриланса.
OrdersHistoryTotal() - учитывает ордера тестера, только во время теста.
Для перемещения по по сделкам после теста надо использовать объекты
спасибо за подсказку- попробую объекты помучить- надеюсь обойдётся без жертв 😋🤓😎😁😁😁😉
Выведи в печать нужные параметры, все станет ясно.
Первый мой комм видимо не заметили. Попробую ещё раз, но по другому.
Вот так эта функция не работает.
В справке это указано
А зачем вам это? Ведь двойной клик по строке
двигает график к метке открытия или закрытия ордера. Только надо предваоительно отключить автопрокрутку.
В MQL4 я добился этого так:
Как сделать это в MQL5 не понимаю, кучу противоречивой информации перечитал.
Вот функция подсчета профита по тикету. Думаю она даст ответы.
Такая попытка......
Попытка завершилась неудачей...
Вот функция подсчета профита по тикету. Думаю она даст ответы.
Выглядит интересно, но такая ошибка при компилировании:
"function declarations are allowed on global, namespace or class scope only "
Понимаю, что он от меня хочет -"Объявить функцию на глобальном уровне". ОК.Объявил. И для отображения поставил в конце функции "Print ("ПРОФИТ",profit);
И... ничего не показывает.