Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2355
Приветствую. Подскажите, пожалста: есть ли возможность чтоб в тестере мт5 отображалось выставление и удаление отложенных?
Чтоб была возможность видеть на графике когда были выставлены и когда удалены, как это видно в мт4.
Нету. Только самому делать
Всем доброго времени суток!
Вопрос по тестеру МТ4 по функции ArrayCopy()
Мне нужно скопировать из МАССИВА_1 в МАССИВ_2 не все содержание первого массива а только колонки 1 и 2 и вставить во второй массив колонку 1 из первого массива в нулевую колонку второго массива, а колонку 2 из первого массива в колонку 1 второго массива.
Или как вариант скопировать только колонку 1 из первого массива, но вставить ее обязательно в колонку 0 второго массива
У меня почему то не получается этого сделать. Может бытья я что то недопонимаю в описании этой функции...
Буду признателен если подскажете как мне добиться моей цели.
Вы уверены, что ArrayCopy() работает с двухмерными массивами?
Спасибо за ценную информацию. Но меня ввела в заблуждение СПРАВКА
В одном случае специально указывается что массив должен быть одномерным. А в другом случае такого указания почему то нет. Вот я и подумал что действует общеюридический принцип ЧТО НЕ ЗАПЕРЕЩЕНО, ТО РАЗРЕШЕНО.
Вы уверены, что ArrayCopy() работает с двухмерными массивами?
Абсолютно уверен. Попробуйте, вам понравится…
И даже с четырёхмерными работает. А вот больше нет. Только по той причине, что MQL не поддерживает массивы большей размерности… Но зато успешно копируются массивы структур…
Я вам больше скажу. Можно копировать несколько подряд выбранных строк массива. Как в этом примере только индексы 1,2 и 3 из источника в приёмник меньшего размера.
Спасибо за ценную информацию.
Здравствуйте. Функция InNormalize(double& aa[]) выдаёт ошибку: error(4200): object already exists.(MQL4)
А это, где она вызывается:
Где искать повторяющийся объект или имя? Или что переименовать?
double rmax=aa[ArrayMaximum(aa)];
Попробуйте поставить скобки
Попробуйте поставить скобки