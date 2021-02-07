Не обновляется МТ5
- Проблема с обновлением нескольких терминалов на одном компе
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На компе установлен МТ5 5.00 bild 2361 от 08 марта 2020 г. Каждый раз при запуске появляется сообщение, что обновления загружены, и предлагается обновить версию, даю разрешение на обновление, терминал перезагружается, но обновление не происходит, все остается по-старому. Пробовал удалять каталог ...MetaQuotes/WebInstall, не помогает, каталог создается, в него подгружаются новые файлы: mt5clw.png, mt5clwide.png, mt5clwtst.png, но обновления не происходит. Не понимаю, в чем проблема ? Либо ресурсы компа не позволяют, либо что-то в настройках .... Раньше над этим не заморачивался, так как использовал МТ5 только для тестирования ТС, а сейчас завел счет для реальной торговли, поэтому обновление стало актуально.
А битность Вашей операционной системы случайно не 32? Если так, то Вам нужна 64 разрядная операционная система.
А битность Вашей операционной системы случайно не 32? Если так, то Вам нужна 64 разрядная операционная система.
Комп НР_4530s 4Гб проц Intel i3-2350M 2.3GHz
В параметрах системы указано: 32-разрядная ОС, процессор х64.
Windows 10 - обновляется регулярно
Возможен ли здесь вариант 64 разрядной ОС ?
Комп НР_4530s 4Гб проц Intel i3-2350M 2.3GHz
В параметрах системы указано: 32-разрядная ОС, процессор х64.
Windows 10 - обновляется регулярно
Возможен ли здесь вариант 64 разрядной ОС ?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Vladimir Karputov, 2021.02.07 14:18
А битность Вашей операционной системы случайно не 32? Если так, то Вам нужна 64 разрядная операционная система.
Комп НР_4530s 4Гб проц Intel i3-2350M 2.3GHz
В параметрах системы указано: 32-разрядная ОС, процессор х64.
Windows 10 - обновляется регулярно
Возможен ли здесь вариант 64 разрядной ОС ?
круто. это кто же так смог на i3-2350 32битную вин10 накатить))) просто переустановите винду.)
круто. это кто же так смог на i3-2350 32битную вин10 накатить))) просто переустановите винду.)
Моему компу уже наверное больше 10 лет. На момент покупки это была довольно таки продвинутая система, и Винды 10 на тот момент еще не было в природе, на компе стояла предыдущая Винда, даже не помню какая..., вроде ХР :)
Почитал в инете про установку 64 разрядной Винды и подумал, что ну его ***, как бы чего не вышло, пока помучаюсь со старой версией, а то работать не на чем будет. Комп все равно пора уже менять, вот и куплю себе новый на заработанные на Форексе деньги ... :)
Моему компу уже наверное больше 10 лет. На момент покупки это была довольно таки продвинутая система, и Винды 10 на тот момент еще не было в природе, на компе стояла предыдущая Винда, даже не помню какая..., вроде ХР :)
Почитал в инете про установку 64 разрядной Винды и подумал, что ну его ***, как бы чего не вышло, пока помучаюсь со старой версией, а то работать не на чем будет. Комп все равно пора уже менять, вот и куплю себе новый на заработанные на Форексе деньги ... :)
набор команд 64бит где то в середине смотрите. изначально была 7ка 64 бит.
- ark.intel.com
Почитал в инете про установку 64 разрядной Винды и подумал, что ну его ***, как бы чего не вышло, пока помучаюсь со старой версией, а то работать не на чем будет. Комп все равно пора уже менять, вот и куплю себе новый на заработанные на Форексе деньги ... :)
У вас есть в сведениях о компьютере следующая запись?
Если нельзя установить х64, то лучше купить новый или пересобрать под x64.
У меня была такая же ситуация, компьютеру было 9 лет, х32. Не шли игры, мучился на других программах. В прошлом году, летом, вызвал высокорейтингового мастера из Яндекс услуг. Он мне, в комп, добавил SSD, увеличил память,- с 4 до 12 гб, заменил вентилятор, почистил, сменил пасту. Поставил Windows 10 , Офис, антивирус. Без потери фото и пр.данных. У меня комп позволял переустановку на х64.
По любому придётся это сделать, у меня прямо чувство неполноценности возникало.
Кстати, странный вопрос всем,- можно ли было бы заказывать апгрейд железа здесь, в MQL, на фрилансе?
У вас есть в сведениях о компьютере следующая запись?
Если нельзя установить х64, то лучше купить новый или пересобрать под x64.
У меня была такая же ситуация, компьютеру было 9 лет, х32. Не шли игры, мучился на других программах. В прошлом году, летом, вызвал высокорейтингового мастера из Яндекс услуг. Он мне, в комп, добавил SSD, увеличил память,- с 4 до 12 гб, заменил вентилятор, почистил, сменил пасту. Поставил Windows 10 , Офис, антивирус. Без потери фото и пр.данных. У меня комп позволял переустановку на х64.
По любому придётся это сделать, у меня прямо чувство неполноценности возникало.
Кстати, странный вопрос всем,- можно ли было бы заказывать апгрейд железа здесь, в MQL, на фрилансе?
Проц у меня х64, т.е. установка 64 разрядной ОС возможна, но я просто пока не готов, слишком много нюансов: во-первых, необходима чистая установка с внешнего носителя, а значит всю информацию надо куда-то архивировать. Во-вторых, не факт, что все устройства компа будут работать под 64 разрядной ОС, надо будет драйвера поднимать и т.д. Поэтому пока не буду рисковать, мастер тоже может напортачить.
Короче: проблема мне понятна, вопрос считаю закрытым. Всем, кто откликнулся, большое спасибо !!!
Проц у меня х64, т.е. установка 64 разрядной ОС возможна, но я просто пока не готов, слишком много нюансов: во-первых, необходима чистая установка с внешнего носителя, а значит всю информацию надо куда-то архивировать. Во-вторых, не факт, что все устройства компа будут работать под 64 разрядной ОС, надо будет драйвера поднимать и т.д. Поэтому пока не буду рисковать, мастер тоже может напортачить.
Короче: проблема мне понятна, вопрос считаю закрытым. Всем, кто откликнулся, большое спасибо !!!
лучше 7ку. с драйверами проблем будет меньше.
Проц у меня х64, т.е. установка 64 разрядной ОС возможна, но я просто пока не готов, слишком много нюансов: во-первых, необходима чистая установка с внешнего носителя, а значит всю информацию надо куда-то архивировать. Во-вторых, не факт, что все устройства компа будут работать под 64 разрядной ОС, надо будет драйвера поднимать и т.д. Поэтому пока не буду рисковать, мастер тоже может напортачить.
Короче: проблема мне понятна, вопрос считаю закрытым. Всем, кто откликнулся, большое спасибо !!!
1.Никуда информацию архивировать не нужно. На локальном диске информация не трогается, только стирается старое и ненужное ПО. В крайнем случае можно перегнать всю информацию на локальный диск, который не трогать.
2.Новое ПО, драйвера и прочие программы закачиваются на SSD, самим мастером в полном объёме.
2.Прежде чем приезжать с ремонтом, мастер дистанционно просмотрел весь комп и старое ПО, по телефону обсудил всесторонне со мной все риски, что стереть или оставить, возможности апгрейда, цену запчастей и работы.
Желаю найти хорошего "Железякина".
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