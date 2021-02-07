Не обновляется МТ5

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На компе установлен МТ5 5.00 bild 2361 от 08 марта 2020 г. Каждый раз при запуске появляется сообщение, что обновления загружены, и предлагается обновить версию, даю разрешение на обновление, терминал перезагружается, но обновление не происходит, все остается по-старому. Пробовал удалять каталог ...MetaQuotes/WebInstall,  не помогает, каталог создается, в него подгружаются новые файлы: mt5clw.png, mt5clwide.png, mt5clwtst.png,  но обновления не происходит. Не понимаю, в чем проблема ? Либо ресурсы компа не позволяют, либо что-то в настройках ....  Раньше над этим не заморачивался, так как использовал МТ5 только для тестирования ТС, а сейчас завел счет для реальной торговли, поэтому обновление стало актуально. 
 
gsn:
На компе установлен МТ5 5.00 bild 2361 от 08 марта 2020 г. Каждый раз при запуске появляется сообщение, что обновления загружены, и предлагается обновить версию, даю разрешение на обновление, терминал перезагружается, но обновление не происходит, все остается по-старому. Пробовал удалять каталог ...MetaQuotes/WebInstall,  не помогает, каталог создается, в него подгружаются новые файлы: mt5clw.png, mt5clwide.png, mt5clwtst.png,  но обновления не происходит. Не понимаю, в чем проблема ? Либо ресурсы компа не позволяют, либо что-то в настройках ....  Раньше над этим не заморачивался, так как использовал МТ5 только для тестирования ТС, а сейчас завел счет для реальной торговли, поэтому обновление стало актуально. 

А битность Вашей операционной системы случайно не 32? Если так, то Вам нужна 64 разрядная операционная система.

 
Vladimir Karputov:

А битность Вашей операционной системы случайно не 32? Если так, то Вам нужна 64 разрядная операционная система.

Комп НР_4530s  4Гб  проц Intel i3-2350M 2.3GHz

В параметрах системы указано:  32-разрядная ОС, процессор х64.

Windows 10  - обновляется регулярно

Возможен ли здесь вариант 64 разрядной ОС ?

 
gsn:

Комп НР_4530s  4Гб  проц Intel i3-2350M 2.3GHz

В параметрах системы указано:  32-разрядная ОС, процессор х64.

Windows 10  - обновляется регулярно

Возможен ли здесь вариант 64 разрядной ОС ?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Не обновляется МТ5

Vladimir Karputov, 2021.02.07 14:18

А битность Вашей операционной системы случайно не 32? Если так, то Вам нужна 64 разрядная операционная система.

И ОЗУ докупите - неприлично иметь всего 4Гб.
 
gsn:

Комп НР_4530s  4Гб  проц Intel i3-2350M 2.3GHz

В параметрах системы указано:  32-разрядная ОС, процессор х64.

Windows 10  - обновляется регулярно

Возможен ли здесь вариант 64 разрядной ОС ?

круто. это кто же так смог на i3-2350 32битную вин10 накатить))) просто переустановите винду.)

 
Valeriy Yastremskiy:

круто. это кто же так смог на i3-2350 32битную вин10 накатить))) просто переустановите винду.)

 Моему компу уже наверное больше 10 лет. На момент покупки это была довольно таки продвинутая система,  и Винды 10 на тот момент еще не было в природе, на компе стояла предыдущая Винда, даже не помню какая..., вроде ХР    :)

Почитал в инете про установку 64 разрядной Винды и подумал, что ну его ***, как бы чего не вышло, пока помучаюсь со старой версией, а то работать не на чем будет. Комп все равно пора уже менять, вот и куплю себе новый на заработанные на Форексе деньги ... :)

 
gsn:

 Моему компу уже наверное больше 10 лет. На момент покупки это была довольно таки продвинутая система,  и Винды 10 на тот момент еще не было в природе, на компе стояла предыдущая Винда, даже не помню какая..., вроде ХР    :)

Почитал в инете про установку 64 разрядной Винды и подумал, что ну его ***, как бы чего не вышло, пока помучаюсь со старой версией, а то работать не на чем будет. Комп все равно пора уже менять, вот и куплю себе новый на заработанные на Форексе деньги ... :)

набор команд 64бит где то в середине смотрите. изначально была 7ка 64 бит. 

Процессор Intel® Core™ i3-2350M (3 МБ кэш-памяти, тактовая частота 2,30 ГГц) Спецификации продукции
  • ark.intel.com
Процессор Intel® Core™ i3-2350M (3 МБ кэш-памяти, тактовая частота 2,30 ГГц) краткое справочное руководство, содержащее спецификации, характеристики, цены, информацию о совместимости, документацию по проектированию, коды заказа, коды спецификации и многое другое.
 
gsn:

 Почитал в инете про установку 64 разрядной Винды и подумал, что ну его ***, как бы чего не вышло, пока помучаюсь со старой версией, а то работать не на чем будет. Комп все равно пора уже менять, вот и куплю себе новый на заработанные на Форексе деньги ... :)

У вас есть в сведениях о компьютере следующая запись?

Если нельзя установить х64, то лучше купить новый или пересобрать под x64.

У меня была такая же ситуация, компьютеру было 9 лет, х32. Не шли игры, мучился на других программах. В прошлом году, летом, вызвал высокорейтингового мастера из Яндекс услуг. Он мне, в комп, добавил SSD, увеличил память,- с 4 до 12 гб, заменил вентилятор, почистил, сменил пасту. Поставил Windows 10 , Офис, антивирус.  Без потери фото и пр.данных. У меня комп позволял переустановку на х64.

По любому придётся это сделать, у меня прямо чувство неполноценности возникало.

Кстати, странный вопрос всем,- можно ли было бы заказывать апгрейд железа здесь, в MQL, на фрилансе?

 
Vladimir M.:

У вас есть в сведениях о компьютере следующая запись?

Если нельзя установить х64, то лучше купить новый или пересобрать под x64.

У меня была такая же ситуация, компьютеру было 9 лет, х32. Не шли игры, мучился на других программах. В прошлом году, летом, вызвал высокорейтингового мастера из Яндекс услуг. Он мне, в комп, добавил SSD, увеличил память,- с 4 до 12 гб, заменил вентилятор, почистил, сменил пасту. Поставил Windows 10 , Офис, антивирус.  Без потери фото и пр.данных. У меня комп позволял переустановку на х64.

По любому придётся это сделать, у меня прямо чувство неполноценности возникало.

Кстати, странный вопрос всем,- можно ли было бы заказывать апгрейд железа здесь, в MQL, на фрилансе?

Проц у меня х64, т.е. установка 64 разрядной ОС возможна, но я просто пока не  готов, слишком много нюансов: во-первых, необходима чистая установка с внешнего носителя, а значит всю информацию надо куда-то архивировать. Во-вторых, не факт, что все устройства компа будут работать под 64 разрядной ОС, надо будет драйвера поднимать и т.д. Поэтому пока не буду рисковать, мастер тоже может напортачить.  

Короче: проблема мне понятна, вопрос считаю закрытым.   Всем, кто откликнулся, большое спасибо !!!

 
gsn:

Проц у меня х64, т.е. установка 64 разрядной ОС возможна, но я просто пока не  готов, слишком много нюансов: во-первых, необходима чистая установка с внешнего носителя, а значит всю информацию надо куда-то архивировать. Во-вторых, не факт, что все устройства компа будут работать под 64 разрядной ОС, надо будет драйвера поднимать и т.д. Поэтому пока не буду рисковать, мастер тоже может напортачить.  

Короче: проблема мне понятна, вопрос считаю закрытым.   Всем, кто откликнулся, большое спасибо !!!

лучше 7ку. с драйверами проблем будет меньше.

 
gsn:

Проц у меня х64, т.е. установка 64 разрядной ОС возможна, но я просто пока не  готов, слишком много нюансов: во-первых, необходима чистая установка с внешнего носителя, а значит всю информацию надо куда-то архивировать. Во-вторых, не факт, что все устройства компа будут работать под 64 разрядной ОС, надо будет драйвера поднимать и т.д. Поэтому пока не буду рисковать, мастер тоже может напортачить.  

Короче: проблема мне понятна, вопрос считаю закрытым.   Всем, кто откликнулся, большое спасибо !!!

1.Никуда информацию архивировать не нужно. На локальном диске информация не трогается, только стирается старое и ненужное ПО. В крайнем случае можно перегнать всю информацию на локальный диск, который не трогать.

2.Новое ПО, драйвера и прочие программы закачиваются на SSD, самим мастером в полном объёме.

2.Прежде чем приезжать с ремонтом, мастер дистанционно просмотрел весь комп и старое ПО, по телефону обсудил всесторонне со мной все риски, что стереть или оставить, возможности апгрейда, цену запчастей и работы.

Желаю найти хорошего "Железякина".

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