Tretyakov Rostyslav #:

Я не все поправил, так надо

и int bars; должен стоять в глобальных переменных

Просто close не выполняет, а всё равно по s/l закрывает. Если не затруднит, можете проверить?

Пробуйте

СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!! Будет у меня человеческий пример

 
Вы можете в CodeBase найти любые примеры по разным вопросам.
 
Цикл в цикле, это самая долгая, затратная реализация. Хуже придумать сложно…

Это в плане исполнения, я про реализацию кода.

 

Подскажите пожалуйста что нужно заглушить в индикаторе новостей чтобы он не спимил в журнал советников
содержимое XML файла.

Перепробовал все принты, но не помогает.

Какой командой можно узнать, что проход тестера закончился остановкой по Stop Out? (Чтобы при генетической оптимизации такой проход не учитывался как успешный).
 

Опытные, подскажите пожалуйста, нужно поменять в советнике лотность в обратную сторону ( на уменьшение) в коде?

Кто может помочь? Можете в личку. Спасибо! 

  РАСЧЕТ ОБЪЕМА ОЧЕРЕДНОГО ЛОТА  (при закрытой свежей в профит лот увеличиваем)   ------------------------------------------
double LOT_Antimartin()
  {
   int n=0;
   int j;
   double OL = Lot;  //NormalizeDouble(AccountBalance()*LotPercent/100/MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED),DigitsLot);
   if(OL>MAXLOT)
      OL = MAXLOT;
   if(OL<MINLOT)
      OL = MINLOT;

   for(j = OrdersHistoryTotal()-1; j >= 0; j--)
     {
      if(OrderSelect(j, SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY))
        {
         if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == Magic)
           {
            if(OrderProfit()>=0)
              {
               n++;
               Print(" Кол-во подряд плюсов,  n = ",n);
              }
            else
               break;

           }

        }
     }

   if(n <= количество)  // трех-коленный разгон (меж лоссами), увеличение лота производим не более "количество" раз после профита
      for(j = OrdersHistoryTotal()-1; j >= 0; j--)
        {
         if(OrderSelect(j, SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY))
           {
            if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == Magic)
              {
               if(OrderProfit()>=0)
                 {
                  OL=NormalizeDouble(OrderLots()*K_Martin,DigitsLot);
                 }
               break;
              }
           }
        }

   return(OL);
  }
 
Anton Diachkov #:

Опытные, подскажите пожалуйста, нужно поменять в советнике лотность в обратную сторону ( на уменьшение) в коде?

Кто может помочь? Можете в личку. Спасибо! 


OL=NormalizeDouble(OrderLots()/K_Martin,DigitsLot);
 
victor3m #:
Какой командой можно узнать, что проход тестера закончился остановкой по Stop Out?
По логике, должно быть где-то в TesterStatistics(), почему-то нужного ENUM_STATISTICS не нахожу.
