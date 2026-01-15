Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2306
Я не все поправил, так надо
и int bars; должен стоять в глобальных переменных
Просто close не выполняет, а всё равно по s/l закрывает. Если не затруднит, можете проверить?
Пробуйте
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!! Будет у меня человеческий пример
Цикл в цикле, это самая долгая, затратная реализация. Хуже придумать сложно…
Это в плане исполнения, я про реализацию кода.
Подскажите пожалуйста что нужно заглушить в индикаторе новостей чтобы он не спимил в журнал советников
содержимое XML файла.
Перепробовал все принты, но не помогает.
Опытные, подскажите пожалуйста, нужно поменять в советнике лотность в обратную сторону ( на уменьшение) в коде?
Кто может помочь? Можете в личку. Спасибо!
Какой командой можно узнать, что проход тестера закончился остановкой по Stop Out?