Несколько - это сколько?
3
Добавьте сюда еще одну машку
Изначальный вопрос про стоковые МА.
В советнике, для расчетов использую несколько MA. Через ChartIndicatorAdd добавляю их на график.
Можно ли как-то при этом задавать нужный цвет? Чтоб не все появлялись одного цвета
Алексей, извините за просьбу, но буду благодарен за максимально простые и прямые ответы и если да - так да и как, если нет - то нет.
Так а как с ответом на мой простой вопрос?
Правда независимо от вашего ответа, мой ответ никак. Разве-что акварелью покрасить монитор…
"А зачем это надо?"
- чтоб они визуально разными были
"Почему не поставить советник на график где уже поставлены все нужные индикаторы?"
- искал способ чтоб без лишних телодвижений.
Alexey Viktorov, Tretyakov Rostyslav
Спасиб что предложили варианты.
Доброго всем дня. Может кто подскажет... у ценовых маркеров есть круглая подложка, как её убрать или сделать невидимой, пару раз видел, что такое возможно, но... как реализовать не знаю. Эти "пятаки" сильно мешают когда много сделок. То есть, сам маркер должен остаться, а "пятак" под ним нужно убрать.
Помогите пожалуйста.
Этот способ я знаю, а если оставить бары, так не получится?... Не люблю свечи, грамоздко слишком.
Я имел ввиду код, как в коде убрать эти "пятаки". (где и что подписать)
