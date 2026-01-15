Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2141
Они не удаляются
Почему?
Почему?
Потому что это один объект
Ну с праздником. Когда закончится праздник можно будет подумать…
Они не удаляются
У меня был индикатор истории и там не было этих "пятаков", это было давно и найти его у себя не могу, всё перерыл... иногда попадаются в сети скрины, тоже без "пятаков".
Как то так.
У меня был индикатор истории и там не было этих "пятаков", это было давно и найти его у себя не могу, всё перерыл... иногда попадаются в сети скрины, тоже без "пятаков".
Как то так.
Доброго времени суток. Заранее извиняюсь, если выбрал не ту тему, но меня как раз интересуют "вопросы" и "помощь".
Недавно наткнулся на советник, в котором на графике (см.скрины), всегда строго в центре, находится полупрозрачный логотип (там их 4 и можно менять в настройках), как бы на заднем фоне (позади всех остальных граф. объектов).
Мои познания в MQL4 крайне далеки от возможности решения такой задачи.
Поэтому хотелось бы обратиться за помощью к тем, чьи познания MQL4 максимально близки к решению подобных задач, и им не сложно будет изобразить это в коде в примерах.
Вопрос, собственно, в следующем:
Как сделать подобный логотип - сам логотип с прозрачным фоном, всегда находится в центре графика не зависимо от размеров (ширина, высота) этого графика, всегда находится позади всех остальных графических объектов: свечи, линии цены, разделители периодов и т.д, даже позади цвета фона, если я правильно понимаю.
Я даже представить не могу как это сделать. До сих пор думал, что это невозможно, пока не увидел, что это существует.
Прошу правильно понять: если бы я хоть НЕМНОГО представлял как это сделать, меня бы тут не было. Поэтому, пожалуйста, если кто может представить готовое решение (в коде), буду благодарен. Большая просьба: не надо предлагать сходить в гугл, что-то выучить, стать умнее и т.д.
Есть задача, я её решить не могу, нужно ГОТОВОЕ решение. Если никто не может дать ГОТОВОЕ решение, то, пожалуйста, не пишите ничего.
Спасибо за понимание.
Вам на одном форуме всё рассказали. Так вам не хватило объяснений и вы начали хамить, типа а зачем ты тут если не можешь написать…
Теперь вы решили похамить тут? Тут за хамство банят не разбираясь…
Определитесь что Вам надо...
Вопросы и помощь в этой теме,
а готовое решение здесь
НЕ могли бы привести цитату моего хамства? Если нет, то зачем лгать? На ТОМ форуме меня с этой же просьбой послали в гугл, и добавили, что (цитирую): "подтирать жопу" никто не собирается, хотя я заранее обозначил, что нужен не совет, а готовое решение - или ЕСТЬ, или НЕТ, если НЕТ, то так и напишите. Далее, другой человек, видимо брат первого, вообще послал НА..Й ..
Что там про хамство Вы говорили??? Или то другое?
P.S. И я же просил: " Если никто не может дать ГОТОВОЕ решение, то, пожалуйста, не пишите ничего."
Может я не слишком развернуто расписал суть вопроса, но как мог. Если очень коротко: лого на график в центре.
За ссылку на готовые решения благодарен, но мне НЕ нужен готовый советник, скрипт, индикатор... Мне нужен только кусок кода со вставкой логотипа в код эксперта, т.е "сова" готовая уже есть, в неё нужно вставить логотип, и нужен код вставки логотипа.
Еще раз, пожалуйста: Если никто не может дать ГОТОВОЕ решение, то, пожалуйста, не пишите ничего. Просто проигнорируйте мой пост! Это же так просто!!!