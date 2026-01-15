Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2137
Отлично!
Как это записать кодом?
Помогите пожалуйста, как найти середину импульса и расставить относительно середины ТР и SL.
Что-то не могу собрать воедино с уже открытым лотом на счёте А
Что-то не могу собрать воедино с уже открытым лотом на счёте А
Счет "А" - плечо 1:500, депозит 5000
ордер 1.2 лота
Счет "В" - плечо 1:100, депозит 1000
если попытаться поставить ордер 1.2 лота, то такой ордер не пройдет)
по счету "А" маржа за ордер 5.1302% от депозита
Берем 5.1302% от депозита счета "В" - это 1000/100*5.1302=51.30
и делим на залог за мин. лот и умножаем на мин.лот, т.е. 51.30/10.69*0.01=0.04798
а теперь проверим
Счет "А" - 5,1302
Счет "В" - 5,1279
Нагрузка на оба счета одинаковая
Надо поставить в глобальные переменные
Подскажите, пожалуйста, как при хедже запретить открывать вторую позицию в одну сторону? Но при этом, чтобы торговать двумя открытыми позициями в разные стороны
Tretyakov Rostyslav #:
USDCHF Плечо: 400 Залог за мин. лот: 2.5 Процент от баланса: 0.0214
USDCHF Плечо: 200 Залог за мин. лот: 5.0 Процент от баланса: 0.2500
Как при разнице плечей в 2 раза процент от баланса отличается в 11.68 ?
На первом счете баланс около 11000$, а на втором 2000$
UPD
2.5/0.0214*100=11628.24
5.0/0.2500*100=2000.00