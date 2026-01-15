Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2134
В чём сакральный смысл?
Каким образом без этой функции узнать есть ордера или нет?
В индикаторе?
Копай в сторону стандартного лота.
Для себя ненахожу логики между CFD лотом, его разрядностью (оно всегда 2 пункта после запятой) и коєфициентом, который от ноль до тысячи на разных инструментах. Можно брать коэфициет и умнажать его на цену для тейка и стопа. Это на CFD будет работать 100%. Но как тогда с валютами, EA должен быть универсальным для всех инстументов торговли.
Стандартный лот это не 2 пункта после запятой, а 100 000 базовой валюты, или металлы 100 всего.
тут коэфициен *100 для тейка и стопа от четырехзнака.
а тут коэфициент *1 для тейка от четырехзнака.
Как из доступной информации програмно это вычислить ?
да, в индикаторе. Там только OrderSend/Modify запрещены - а читать ордера конечно можно, так половина копировщиков сделана (а вторая сделана теми кто не в курсе :O -)
Стандартный лот это не 2 пункта после запятой, а 100 000 базовой валюты, или металлы 100 всего.
Если бы это было постоянно, то небыло бы проблем. Бывает на CFD то 1 контракт, то пол контракта, то 10 контрактов в одном лоте. Но терминал дает мне это увидеть воочию, а програмно нет.
Научился реальное плечо узнавать по CFD. Если на счету плечо 1:500 это не относится к CFD, там другое, вычисляю так
Но вот с пунктами на CFD немогу разобраться, Digits, Point не помогают.