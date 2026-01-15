Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2144

Tretyakov Rostyslav #:
Возможно

Скажите, я правильно понимаю, Canvas это библиотека или не знаю как правильно называется, в общем файл типа iCanvas.mqh, она должна находиться в папке Include, т.е. советник без установленной библиотеки в папке Include работать не будет?
Или это всё можно обойти без лишних папок и файлов?

 
FEEX #:

Необходимы только для компиляции, скомпилированный советник работает без этих файлов
 
Совершенно верно. Canvas это всего лишь библиотека без которой спокойно можно обойтись.
 
Alexey Viktorov #:
Совершенно верно. Canvas это всего лишь библиотека без которой спокойно можно обойтись.

Т.е. это можно сделать без канваса?

 
FEEX #:

Из библиотеки Canvas можно взять необходимые функции и прописать их в советнике.

 
Tretyakov Rostyslav #:

Это было бы интереснее - обойтись без всей библиотеки.
Может Вы, или кто-то еще, сможете эти необходимые функции прицепить к уже имеющемуся коду

string Logo = "::LogoPF_50_2.bmp"; 
  long x= ChartGetInteger(ChartID(),CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0)/2;
  long y= ChartGetInteger(ChartID(),CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0)/2;
  ChartSetInteger(ChartID(),CHART_BRING_TO_TOP,0,true);
  ObjectCreate(0,"label_object9",OBJ_BITMAP_LABEL,0,0,0);
  ObjectSetInteger(0,"label_object9", OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_LOWER);
  ObjectSetString(0,"label_object9",OBJPROP_BMPFILE,Logo);
  ObjectSetInteger(0,"label_object9",OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);
  ObjectSetInteger(0,"label_object9", OBJPROP_XDISTANCE, x);
  ObjectSetInteger(0,"label_object9", OBJPROP_YDISTANCE, y);
  ObjectSetInteger(0,"label_object9", OBJPROP_BACK, true);

как я понимаю эти необходимые функции позволят получить результат как на скрине в предыдущем моем посте?

 
FEEX #:

А самому почитать документацию и методы той самой библиотеки мама запретила?

Ваши просьбы смахивают на «Дай дерма, дай ложку и покорми немножко».

 
Alexey Viktorov #:

Будьте так добры, прочтите внимательно еще раз мой первый пост. 
И третий раз, и последний, Вас прошу - игнорируйте все мои посты! Ибо ваши посты для меня не несут никакой смысловой нагрузки и никак не помогают в решении моего вопроса. Зачем нам с вами тратить время друг на друга??? Правильно! Не за чем!

" Ваши просьбы смахивают на «Дай дерма, дай ложку и покорми немножко»." - к хамству, конечно же, это никак не относится. Это же Вы написали, а не я. Вот если бы я, то тут бы уже вой до потолка был. Да, Алексей Викторов? :о)

 
FEEX #:

Ветка не для получения хотелок. Для обучения.
 
Artyom Trishkin #:
Ветка не для получения хотелок. Для обучения.

" Из библиотеки Canvas можно взять необходимые функции и прописать их в советнике." может научите тогда, как это сделать? И какие это необходимые функции?
Или мне чтобы решить мой вопрос надо потратить год на изучение всего MQL4? Вы серьезно? Я понимаю, вы этим занимаетесь, может всю жизнь, я этим не собираюсь заниматься. Так же как и вы не будете заниматься тем, чем я занимаюсь. Вас просят ПОМОЧЬ - вроде это слово есть в названии темы? А вот слова "обучение" я не вижу.
Я поражаюсь, для вас это несколько секунд, может минут потраченного времени, и вопрос будет решен, при этом вы даже не вспотеете, вместо этого вы мне предлагаете потратить годы обучения на то, что занимает несколько строк кода?
Забудьте про мой вопрос и удалите все мои посты....
Очень странные люди....
Единственный нормальный человек тут это  Tretyakov Rostyslav - ему большая благодарность, именно за ПОМОЩЬ, а вы продолжайте набрасывать пух на свою гениальность, от которой толка НОЛЬ!!!

Будьте здоровы!

