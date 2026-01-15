Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2143
Дай Бог Вам здоровья!!!! Центр работает!!! Половину задачи уже Вы решили!!!
Осталась другая половина: внедрение лого с прозрачным фоном и размещение этого лого максимально на заднем фоне... Сейчас разделители периодов находятся за лого, т.е. лого находится сверху разделителей период, и цвет фона, если меня, он тоже сзади лого, а должен быть сверху, как в моем первом посте, на скринах..
У меня не получается задвинуть его максимально назад, всё что я знаю это
Для прозрачности фона нужно использовать Canvas(у меня нет желания),
а чтобы "задвинуть его максимально назад " надо добавить это
Лучше так
не помогло. разделители периодов сзади лого, и сетка - горизонтальные линии сверху, а вертикальные сзади лого)) как это?))я правильно добавил строку?
и фон цветовой тоже сзади лого...
как сделать чтобы лого было сзади всего?)
ок, спасибо)
не помогло.
После появления лого проверьте свойство графика
график и до этого сверху лого был, без галочки даже.
проблема с разделителями периодов и вертикальными линиями сетки, они почему-то сзади лого. горизонтальные линии сетки спереди лого.
в оригинале всё поверх лого, даже цвет фона
Только Canvas поможет
я без понятия о чем речь идет) это сложно вообще? И в MQL4 возможно?
И в MQL4 возможно?