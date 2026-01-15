Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2143

Tretyakov Rostyslav #:

Дай Бог Вам здоровья!!!! Центр работает!!! Половину задачи уже Вы решили!!!
Осталась другая половина: внедрение лого с прозрачным фоном и размещение этого лого максимально на заднем фоне... Сейчас разделители периодов находятся за лого, т.е. лого находится сверху разделителей период, и цвет фона, если меня, он тоже сзади лого, а должен быть сверху, как в моем первом посте, на скринах..

У меня не получается задвинуть его максимально назад, всё что я знаю это 

ObjectSetInteger(0,"label_object9", OBJPROP_BACK, true);
 выдало предупреждения possible loss of data due to type conversion,  добавил (int) - вроде всё нормально) 
 int x= (int)ChartGetInteger(ChartID(),CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0)/2;
  int y= (int)ChartGetInteger(ChartID(),CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0)/2;

 
Для прозрачности фона нужно использовать Canvas(у меня нет желания),

а чтобы "задвинуть его максимально назад " надо добавить это

ChartSetInteger(ChartID(),CHART_BRING_TO_TOP,0,true);
 
Лучше так

  long x=ChartGetInteger(ChartID(),CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0)/2;
  long y=ChartGetInteger(ChartID(),CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0)/2;
 
не помогло. разделители периодов сзади лого, и сетка - горизонтальные линии сверху, а вертикальные сзади лого)) как это?))
и фон цветовой тоже сзади лого...
как сделать чтобы лого было сзади всего?)

string Logo = "::LogoPF_50_2.bmp"; 
  int x= (int)ChartGetInteger(ChartID(),CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0)/2;
  int y= (int)ChartGetInteger(ChartID(),CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0)/2;
  ChartSetInteger(ChartID(),CHART_BRING_TO_TOP,0,true);
  ObjectCreate(0,"label_object9",OBJ_BITMAP_LABEL,0,0,0);
  ObjectSetInteger(0,"label_object9", OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_LOWER);
  ObjectSetString(0,"label_object9",OBJPROP_BMPFILE,Logo);
  ObjectSetInteger(0,"label_object9",OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);
  ObjectSetInteger(0,"label_object9", OBJPROP_XDISTANCE, x);
  ObjectSetInteger(0,"label_object9", OBJPROP_YDISTANCE, y);
  ObjectSetInteger(0,"label_object9", OBJPROP_BACK, true);
я правильно добавил строку? 
ChartSetInteger(ChartID(),CHART_BRING_TO_TOP,0,true);
 
ок, спасибо)

 
После появления лого проверьте свойство графика


 
график и до этого сверху лого был, без галочки даже. 
проблема с разделителями периодов и вертикальными линиями сетки, они почему-то сзади лого. горизонтальные линии сетки спереди лого.

в оригинале всё поверх лого, даже цвет фона

 
Только Canvas поможет

 
я без понятия о чем речь идет) это сложно вообще? И в MQL4 возможно?

 
Возможно
