Он будет счастлив, если его за эту помощь не забанят, вместе с вами.
А за что?
... я прочитал его сообщение и ответ - вроде как всё сугубо по делу
за помощь в правке декомпила
Всем привет!
Нужен правильный результат, прошу принять участие.
Учитываем плечо и депозит, так как учитывать только депозит, наверное не правильно. При меньшем плече уровень маржи падает, и СО приходит раньше, а вот на счёте с бОльшим плечом ещё есть запас в несколько десятков пунктов.
---
Есть счёт А и В
Плечо на А=500, депозит 5000
Плечо на В=100, депозит 1000
На счёте А открылись лотом 1.00 ...
Каким лотом нужно открыть на В, чтобы получились одинаковые условия.
Всё зависит от того, что считать "одинаковыми условиями".
одинаковыми условия: на счёте А лот 1.00 и стоп отсутствует, противоход можно пересидеть с 300пп
На счёте В нужно открыть лот, чтобы также пересидеть примерно 300пп.
--
Всё это к тому, что если копировать пипсовку, а там лоты большие, то не учитывая плечо, на счёте В может даже не хватить маржи, чтобы скопировать позицию
Помогите пожалуйста, как найти середину импульса и расставить относительно середины ТР и SL.
одинаковыми условия: на счёте А лот 1.00 и стоп отсутствует, противоход можно пересидеть с 300пп
На счёте В нужно открыть лот, чтобы также пересидеть примерно 300пп.
--
Всё это к тому, что если копировать пипсовку, а там лоты большие, то не учитывая плечо, на счёте В может даже не хватить маржи, чтобы скопировать позицию
Отлично!
Как это записать кодом?