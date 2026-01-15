Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2136

Он будет счастлив, если его за эту помощь не забанят, вместе с вами.

Ну... До бана не дотягивает. 
Но до "фи" - сполна
 
Он будет счастлив, если его за эту помощь не забанят, вместе с вами.

А за что?

... я прочитал его сообщение и ответ - вроде как всё сугубо по делу

 
А за что?

... я прочитал его сообщение и ответ - вроде как всё сугубо по делу

за помощь в правке декомпила

 

Всем привет!

Нужен правильный результат, прошу принять участие.

Учитываем плечо и депозит, так как учитывать только депозит, наверное не правильно. При меньшем плече уровень маржи падает, и СО приходит раньше, а вот на счёте с бОльшим плечом ещё есть запас в несколько десятков пунктов.

---

Есть счёт А и В

 Плечо на А=500, депозит 5000

 Плечо на В=100, депозит 1000

На счёте А открылись лотом 1.00 ...

Каким лотом нужно открыть на В, чтобы получились одинаковые условия.

 
Всё зависит от того, что считать "одинаковыми условиями".
Нужен единый момент закрытия по so?
 
Всё зависит от того, что считать "одинаковыми условиями".
Нужен единый момент закрытия по so?

одинаковыми условия: на счёте А лот 1.00 и стоп отсутствует, противоход можно пересидеть с 300пп

На счёте В нужно открыть лот, чтобы также пересидеть примерно 300пп.

--

Всё это к тому, что если копировать пипсовку, а там лоты большие, то не учитывая плечо, на счёте В может даже не хватить маржи, чтобы скопировать позицию

 

Помогите пожалуйста, как найти середину импульса и расставить относительно середины ТР и SL.


 
Соотношение  MODE_MARGINREQUIRED
 
одинаковыми условия: на счёте А лот 1.00 и стоп отсутствует, противоход можно пересидеть с 300пп

На счёте В нужно открыть лот, чтобы также пересидеть примерно 300пп.

--

Всё это к тому, что если копировать пипсовку, а там лоты большие, то не учитывая плечо, на счёте В может даже не хватить маржи, чтобы скопировать позицию


Примерно 1 к 6 должно быть соотношение объемов.
Надо в деньгах считать. Допустим, у нас eurusd и счёт в usd. Тогда при открытии позиции в 1 лот будет заблокировано 200 баксов маржи. Если уровень so 10%, то принудительное закрытие произойдёт при остатке 20 usd. Получается, что so произойдёт при потере 4980 usd, что соответствует 480 четырехзначных пунктов. Для второго случая будет заблокировано 1000 usd маржи, а so произойдёт при остатке 100. Т.е. максимальная просадки составит 900 usd или 90 пунктов. Т.е. чтобы уравнять движения, надо 1 лот разделить на 480 и умножить на 90. Получается приблизительно 0.18 лота должен быть объем во втором случае.
 
Примерно 1 к 6 должно быть соотношение объемов.
Надо в деньгах считать. Допустим, у нас eurusd и счёт в usd. Тогда при открытии позиции в 1 лот будет заблокировано 200 баксов маржи. Если уровень so 10%, то принудительное закрытие произойдёт при остатке 20 usd. Получается, что so произойдёт при потере 4980 usd, что соответствует 480 четырехзначных пунктов. Для второго случая будет заблокировано 1000 usd маржи, а so произойдёт при остатке 100. Т.е. максимальная просадки составит 900 usd или 90 пунктов. Т.е. чтобы уравнять движения, надо 1 лот разделить на 480 и умножить на 90. Получается приблизительно 0.18 лота должен быть объем во втором случае.

Отлично!

Как это записать кодом?

   printf("ACCOUNT_BALANCE =  %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)); 
   printf("ACCOUNT_CREDIT =  %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_CREDIT)); 
   printf("ACCOUNT_PROFIT =  %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT)); 
   printf("ACCOUNT_EQUITY =  %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)); 
   printf("ACCOUNT_MARGIN =  %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN)); 
   printf("ACCOUNT_MARGIN_FREE =  %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN)); 
   printf("ACCOUNT_MARGIN_LEVEL =  %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_LEVEL)); 
   printf("ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL = %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL)); 
   printf("ACCOUNT_MARGIN_SO_SO = %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_SO_SO));
