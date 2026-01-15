Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 200
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Артем, или это у Вас троллинг ненавязчивый такой, или Вы сами не понимаете, о чем пишете!!!
В прошлом посте Вы говорили о сортировке. Объяснил Вам, что зависимость от сортировки отсутствует.
Дискуссии о выборе ордеров по времени видел и ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ в одной из них. Вывод был сделан такой, что сейчас ордера располагаются в базе данных ордеров по времени их отправки на сервер. Но ТЕОРЕТИЧЕСКИ есть опасение, что разработчики могут это изменить. На этом та дискуссия закончилась. Как специалист по базам данных заверяю Вас, что это опасение напрасно, изменение исключено. Можете обратиться с этим вопросом к разработчикам. Если что-то пишу - то знаю, что пишу. Подходит 50-летний юбилей программирования. Если заметите в моих постах какую-то лажу с Вашей точки зрения - пишите в личку. Объясню, и Ваши сомнения развеются. А здесь препираться вряд ли уместно. Написал человеку скрипт - он сказал спасибо. Ведь хорошо?
Вот так же считали все те, кто рраз, и нарвался на то, что внезапно появилась зависимость от сортировки. У людей грохнулась логика. Потом опять зависимость от сортировки исчезла. Но ведь уже было. Если вы желаете зависеть не от своей программы, а от гипотетического неизменения сортировки - ваше право, но в ветке помощи новичкам вы не имеете такого права - дать скрипт, и не упомянуть о том, что он может когда-нибудь дать сбой. Поищите такие обсуждения на mql4.com - лет 6 - 7 назад.
Так я и упомянул - человек говорил про стоплосс, а не убыток.
Спасибо-то он сказал - вежливый, но он же не знает верно там, или нет ;)
Так я и упомянул - человек говорил про стоплосс, а не убыток.
Спасибо-то он сказал - вежливый, но он же не знает верно там, или нет ;)
Внимательно посмотрите, что человек написал
Отсюда следует, что он имел в виду убыточные ордера. Так он понимает стоп. Слово стоплосс у него отсутствует
Хотел еще написать ему, что стопы - это обобщенное название StopLoss и TakeProfit. Чтобы убедиться в этом, наберите в MetaEditor 130 и нажмите F1
Стопы. Во множественном числе.
Тут работаю, Вы меня отвлекаете
Давайте лучше скажите datetime --> TimeToStruct -->MqlDateTime Как теперь обратно в datetime ???
Внимательно посмотрите, что человек написал
Отсюда следует, что он имел в виду убыточные ордера. Так он понимает стоп. Слово стоплосс у него отсутствует
Хотел еще написать ему, что стопы - это обобщенное название StopLoss и TakeProfit. Чтобы убедиться в этом, наберите в MetaEditor 130 и нажмите F1
Стопы. Во множественном числе.
Тут работаю, Вы меня отвлекаете
Давайте лучше скажите datetime --> TimeToStruct -->MqlDateTime Как теперь обратно в datetime ???
StructToTime()
// Возвращает 0.0 Угол надо задавать, а потом уж получать...
// Значит, зная разность цен и количество баров между Макс и Мин, угол надо вычислять
// Наверное, можно покороче...
// Возвращает 0.0 Угол надо задавать, а потом уж получать...
// Значит, зная разность цен и количество баров между Макс и Мин, угол надо вычислять
// Наверное, можно покороче...
огромное спс )
Уф, что то я не могу сообразить, как добавлять переменные - т.е. допустим, у меня их 4 булевых, и нужно их перебрать?
Я понимаю суть дела - должен быть остаток меньше или больше нуля после деления - но не как не соображу как этого добиться :(
Для булевых подход немного другой
двоичное кодирование.
Максимальное N в этом случае меньше 16
Не могу понять что Вы хотите получить
Для булевых подход немного другой
двоичное кодирование.
Максимальное N в этом случае меньше 16
Не могу понять что Вы хотите получить
Вы генний! Спасибо!
у меня получилось 16 вариантов
2017.05.14 20:47:54.697 Brut AUDUSD,H1: N=15; A=true; B=true; C=true; D=true
2017.05.14 20:47:54.697 Brut AUDUSD,H1: N=13; A=true; B=false; C=true; D=true
2017.05.14 20:47:54.697 Brut AUDUSD,H1: N=9; A=true; B=false; C=false; D=true
2017.05.14 20:47:54.697 Brut AUDUSD,H1: N=1; A=true; B=false; C=false; D=false
2017.05.14 20:47:54.697 Brut AUDUSD,H1: N=5; A=true; B=false; C=true; D=false
2017.05.14 20:47:54.697 Brut AUDUSD,H1: N=3; A=true; B=true; C=false; D=false
2017.05.14 20:47:54.697 Brut AUDUSD,H1: N=11; A=true; B=true; C=false; D=true
2017.05.14 20:47:54.697 Brut AUDUSD,H1: N=7; A=true; B=true; C=true; D=false
2017.05.14 20:47:54.697 Brut AUDUSD,H1: N=14; A=false; B=true; C=true; D=true
2017.05.14 20:47:54.697 Brut AUDUSD,H1: N=6; A=false; B=true; C=true; D=false
2017.05.14 20:47:54.697 Brut AUDUSD,H1: N=10; A=false; B=true; C=false; D=true
2017.05.14 20:47:54.697 Brut AUDUSD,H1: N=2; A=false; B=true; C=false; D=false
2017.05.14 20:47:54.697 Brut AUDUSD,H1: N=12; A=false; B=false; C=true; D=true
2017.05.14 20:47:54.697 Brut AUDUSD,H1: N=4; A=false; B=false; C=true; D=false
2017.05.14 20:47:54.697 Brut AUDUSD,H1: N=8; A=false; B=false; C=false; D=true
2017.05.14 20:47:54.697 Brut AUDUSD,H1: N=0; A=false; B=false; C=false; D=false
огромное спс )
// Возвращает 0.0 Угол надо задавать, а потом уж получать...
// Значит, зная разность цен и количество баров между Макс и Мин, угол надо вычислять
// Наверное, можно покороче...
спасибо ещё раз,за скрипт,я переделал его в индикатор,одна беда,никак не могу понять как зациклить его,чтоб не один день показывал,то есть на истории отображался,подскажите пожалуйста
Если в 4 часа утра - еще мало баров за сегодняшний день. На H4 за сутки всего 6 баров. надо задать количество баров для поиска или количество пересечений.
Расстояния большие = тренд