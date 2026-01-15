Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1902
Ну да, я это и имел ввиду - что он возвращает данные только по ордеру "селлстоп". Я в ваш добавил вот это еще просто для визуальной проверки:
Все работает корректно
Подскажите, пожалуйста, новичку, оператор return управление передает обратно в цикл for или в функцию OnTick?
Выйдет из ф-ции OnTick
Оператор continue передает управление в начало ближайшего внешнего оператора цикла while, do-while или for
В моем примере оператор return. Я за него спрашивал.
Как это выйдет из OnTick, если эта подпрограмма постоянно циркулирует в советнике?
Вот из текущего выполнения и выйдет (как если бы дошла до конца). На следующем тике будет новый вызов.
Т.е. вернется на начало OnTick. Благодарю, понял.
Вернётся с приходом нового тика. В неликвидах его можно ждать долго.OnTick - это не цикл типа forever, это, скорее, работа по прерываниям.
Всем добрый день. Помогите пожалуйста переделать код скрипта. Сейчас скрипт переводит все открытые графики на период н1. А как переделать код чтобы скрипт на все открытые графики применил шаблон с указанным именем?