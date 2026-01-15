Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1896
Доброе время суток .
Вывожу на монитор величину дневного фрактала в виде его величины или вертикальной линии. Линия не отображается а величина равна 0.
Вот часть кода
Подскажите в чем ошибка
Потому что величина равна 0. Фрактал образуется спустя n-свечей
Массив на всю доступную историю, мне это не нужно.
Нужно буквально 50-100 баров
Вот так
А в чем смысл индикатора? Если не секрет конечно) Там конечно проблема в отображении времени. Т.е. это не реальное время тиков, а по номерное. Каждый номер на своем баре ТФ.
Смысл, видеть последние тики на открытом графике :)
P.S. * изменение Ask и Bid
Как в Обзоре рынка
Фрактал образовывается если нет нового экстремума и через три бара те 0, 1, 2.
Ничего не изменилось.
Или что то опять не правильно
Это сделал, работает
---
Что-то подсказывает, что можно обойтись без цикла.
Так ли это?
Вроде в MQL нет функции сдвига массива, на сколько я знаю. Значит, сдвиг можно сделать только с помощью цикла. А чем он Вас не устраивает?
P.S. На счёт дополнительного массива, он был не нужен. Вы правильно сделали сдвиг и запись значения bid прямо в буфере!
А почему Вы уверены, что фрактал на нулевом баре обязательно должен быть не 0? Когда, не 0 будет только в том случае, если он там есть!
А мне подумалось скорости мерять)))
ArrayCopy() чем не подходит?
ArrayCopy, это для копирования из одного массива в другой. А здесь нужно сдвигать значения перед добавлением каждого тика. Поэтому, решается только с помощью цикла.
ArrayCopy() чем не подходит?
Как это использовать, можно показать?
Задача вот
Вот готовый код, но цикл немного пугает
---
Опять-же, внутри ArrayCopy() есть цикл, и возможно не один. Так что код от замены вряд-ли станет легче и быстрее