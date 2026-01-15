Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 948
насколько я помню в одном из апгрейдов терминала была добавлена возможность автоматически догружать котировки в пользовательский инструмент,
как если бы они приходили от брокера.
что да как? мануал будьте любезны.
спасиб
Будьте любезны поиском воспользоваться.
Что-то терзают меня смутные сомнения... (с)
А это для MT4 годится?
Что именно "это"?
Я ищу какой-нибудь класс или пример организации полосы прокрутки на MQL4, не на MQL5
в 90% случаев коды между MQL4 и MQL5 совместимы, основное различие в торговых операциях и работа с тестером стратегий
в части графических возможностей совместимость 99% - было какое то небольшое отличие в стандартной библиотеке, а может уже устранили это разработчики
Я получаю ошибку:Хотелось бы увидеть рабочий код (в MT4), и разбираться уже с ним.
поиском по форуму - я искать не буду
вот что то похожее не давно помогал разбираться https://www.mql5.com/ru/forum/320293/page3#comment_12887682
Спасибо! Работает! Это замечательно!
И функции обработки событий по смещению ползунка присутствуют!
А можете подсказать, как развернуть полосу прокрутки вертикально?
Почему иногда нулевой элемент буфера отображается некорректно?
Код:
Я добавлял ограничитель, согласно которому алгоритм рассчитывает только раз, при появлении нового бара. При таком подходе отображает корректно:
Но при таком алгоритме нулевой бар считает только на открытии. Хотелось бы что бы его считало постоянно (и корректно). Как это можно исправить?