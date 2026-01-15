Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1895
Не могу сообразить, как решить задачу
Нужен тиковый график, то есть, пришёл тик - сдвигаем буфер на единицу и рисуем
Рисовать нужно 60 последних тиков, то есть - 60 баров.
---
Нужно сделать, как это реализовано в терминале окна "Тики"
Там же не бары а линия.
Код бары рисует в новом окне. Может поможет.
Для решения данной задачи нужен еще один массив. Можно фиксированной длины, например, 60. Нужно заполнять его тиками каждый раз сдвигая данные на 1 с помощью цикла. После записи каждого тика данный массив следует копировать в массив Buffer и его данные отобразятся в чарте.
Там же не бары а линия.
Код бары рисует в новом окне. Может поможет.
Ничего не смог оттуда почерпнуть. Может не с той стороны смотрю?
Для решения данной задачи нужен еще один массив. Можно фиксированной длины, например, 60. Нужно заполнять его тиками каждый раз сдвигая данные на 1 с помощью цикла. После записи каждого тика данный массив следует копировать в массив Buffer и его данные отобразятся в чарте.
Вот не соображу, как делать сдвиг.
Если не сложно, покажите кодом
A[0]=Bid;
for(i=0;i<60;i++){A[i+1]=A[i]}
Это сделал, работает
---
Что-то подсказывает, что можно обойтись без цикла.
Так ли это?
В таймсериях этот цикл скрыт. без разницы с какой стороны двигать. мне с 0 логичнее и понятнее. В МКЛ не встречал функций сдвига. Это работа с индексами. Это первый вошел, последний вышел. В питоне есть. В МКЛ вроде нет.
Вот что не так?
Начинает работать нормально, но на каждом новом баре идёт смещение и выход с диапазона.
Как это избежать?
---
P.S. Вроде всё, работает нормально, добавил
с меньшей стороны индекса проверка на меньше нуля, с большей, на больше размерности массива. Обнуление массива или последнего значения как бы не логично на каждом тике.
Массив на всю доступную историю, мне это не нужно.
Нужно буквально 50-100 баров
Вот так
Доброе время суток .
Вывожу на монитор величину дневного фрактала в виде его величины или вертикальной линии. Линия не отображается а величина равна 0.
Вот часть кода
Подскажите в чем ошибка