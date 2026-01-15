Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1898
Да, в моем случае начинать надо с первого, а не нулевого.) верное замечание.
Почему же? Нулевой бар сдвигается вместе с остальными влево. А если сдвинуть все бары кроме нулевого, то в результате получится два одинаковых значения по первому и второму индексу.
P.S. Если мы сдвигаем данные, то свободную ячейку всегда нужно перезаписывать. Иначе, окажутся два одинаковых значения подряд.
ЗЫЗЫ перезаписывая значение нулевого до сдвига, мы теряем значение нулевого индекса.
Вот и я о том же!
Что такое кольцевой буфер в мкл
Что-то типа
или даже
Что-то типа
или даже
сдвиг индекса в массиве в мкл. боязно. Хотя работать должно. И кстати вес цикла смены индекса(а это цикл) и цикл присвоений не должны сильно отличатся.
Как это использовать, можно показать?
Задача вот
Вот готовый код, но цикл немного пугает
---
Опять-же, внутри ArrayCopy() есть цикл, и возможно не один. Так что код от замены вряд-ли станет легче и быстрее
В этом коде надо указать один массив
с какого индекса писать и с какого копировать зависит от направления смещения массива. То-есть если надо чтобы в индексе 0 всегда были свежие, новые данные, то копировать надо с 0 и писать с 1. Таким образом значения в индексе 0 и 1 будут одинаковы, а потом в 0 писать свежее значение.
И я очень сомневаюсь, что ArrayCopy() внутри имеет такой-же цикл как пользовательский. Таким образом имея некий массив определённым размером, его на каждом тике сдвигаем на единичку и затем его копируем в индикаторный буфер который отображается в виде линии…
А вот функция отображающая на экране пробой
Подскажите пожалуйста как сделать так чтобы на экране было не 0 или 1 а 0 это "ДА" 1 это "НЕТ"
Спасибо
Что-то типа этого.
Что-то типа этого.
Спасибо
В этом коде надо указать один массив
с какого индекса писать и с какого копировать зависит от направления смещения массива. То-есть если надо чтобы в индексе 0 всегда были свежие, новые данные, то копировать надо с 0 и писать с 1. Таким образом значения в индексе 0 и 1 будут одинаковы, а потом в 0 писать свежее значение.
И я очень сомневаюсь, что ArrayCopy() внутри имеет такой-же цикл как пользовательский. Таким образом имея некий массив определённым размером, его на каждом тике сдвигаем на единичку и затем его копируем в индикаторный буфер который отображается в виде линии…
Попробую.
---
В целом, мой код работает успешно, прошло более часа