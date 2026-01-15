Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1897
Зачем Вы сначала записываете данные а затем их сдвигаете?
Это не соответствует действительному тиковому графику!
Вот так будет правильно.
Опять-же, внутри ArrayCopy() есть цикл, и возможно не один. Так что код от замены вряд-ли станет легче и быстрее
Я уже не раз говорил выше: без цикла никак не обойтись!
кашерней конечно, но одинаково.)
Да, и короткий цикл до 1000 итераций с парой сравнений присвоений легок. поэтому не должен пугать.
Фрактал образовывается если нет нового экстремума и через три бара те 0, 1, 2.
Ничего не изменилось.
Или что то опять не правильно
Не одинаково. Если мы сначала записали тик, а затем сдвинули массив, то он оказывается сдвинутым на 1 бар влево, вместе с остальными тиками, которые мы сдвинули. Но если сначала сдвинуть массив, а затем записать значение тика по нулевому индексу, то, мы, сначала, освобождаем место для тика, а затем записываем его туда. И, в результате, он никуда не смещен.
Вроде получаю правильно
Попробовал сменитить местами заполнение, получаю ошибку
Странно, почему так?... Вроде всё должно работать, только тики будут находиться на своих местах, а не сдвинуты в лево.P.S. Дополнительный массив всё же нужно было добавить (как я говорил вначале). Иначе, при появлении нового бара все тики будут автоматически сдвигаться влево, поскольку, это индикаторные буферы! Или отслеживать момент появления нового бара и сдвигать буферы, но уже вправо.
Да, в моем случае начинать надо с первого, а не нулевого.) верное замечание.
ЗЫ, хотя да. сперва наддо смещать, а потом присваивать нулевой. без разницы в какую сторону.
ЗЫЗЫ перезаписывая значение нулевого до сдвига, мы теряем значение нулевого индекса.
А если не двигать массив, а использовать его как кольцевой буфер, запоминая текущее место первого элемента?
Что такое кольцевой буфер в мкл