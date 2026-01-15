Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1907

Возможно, он их видит, я кода советника не читал, но, возможно, он видит только то,что отражается на графике, на котором он установлен. А отражаются линии тейкпрофита, стоплосса и цены открытия позиции, но нет времени открытия. Поэтому, я думаю, если советник №2 видит только то, что отражено на его графике, то он может некорректно считывать информацию от советника №1. Отсюда мое желание отразить на его графике всю информацию об позиции, открытой советником №1: цену, время открытия и стопы. 

Чтобы было понятно...

Линии установленных ордеров - это не объекты на графике и никакой советник не может считать линии ордеров

Как видно ордер есть, а объектов на графике нет


 
Слушай, ты меня извини, но хочу спросить… «Ты с Петровым и Башировым не знаком?». Такое впечатление, что в голове у тебя следы новичка присутствуют…

 
 
Платформа не допускает установку двух советников на один график. Необходим наверное индикатор.

Необходимо чтение.

Да, и можно с учебников тоже начать. Дм.  Федосеева или по 4ке тоже класный.
Документация по MQL5 - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Платформа не допускает установку двух советников на один график. Необходим наверное индикатор.

Так какие проблемы, открой любой график и ставь советника.

Только вызывай функцию с нужными параметрами  символ, магик.

Или скопируй в свой советник, код советника №2  открытый?

 


Нет, не верно.

Советник может видеть все, на всех открытых графиках, и любых символах.

 

Всем добрый день. Добавил в скрипты расширение к имени шаблона. Теперь скрипты выглядят вот так.

сначала для д1 и среднесрока.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               D1_AND_SHABLON.mq4 |
//|                        Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright " КОПИЯ 1 "
#property link      "https://vk.com/danila_mastep"
#property version   "1.00"
#property strict
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
string tplName = "FIBOmAGIC СРЕДНЕСРОК.tpl";
void OnStart()
 {
  long prevChart = ChartFirst();
  while(prevChart >= 0 && IsStopped())
   {
    if(ChartPeriod(prevChart) != PERIOD_D1)
      ChartSetSymbolPeriod(prevChart, ChartSymbol(prevChart), PERIOD_D1);
      ChartApplyTemplate(prevChart, tplName);
    prevChart = ChartNext(prevChart);
   }
 }/******************************************************************/
/*****************************End program****************************/

//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+


 для н1 и скальпинга вот так всё вышло.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               H1_AND_SHABLON.mq4 |
//|                        Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright " КОПИЯ 1"
#property link      "https://vk.com/danila_mastep"
#property version   "1.00"
#property strict
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
string tplName = "FIBOmAGIC СКАЛЬПИНГ.tpl";
void OnStart()
 {
  long prevChart = ChartFirst();
  while(prevChart >= 0 && IsStopped())
   {
    if(ChartPeriod(prevChart) != PERIOD_H1)
      ChartSetSymbolPeriod(prevChart, ChartSymbol(prevChart), PERIOD_H1);
      ChartApplyTemplate(prevChart, tplName);
    prevChart = ChartNext(prevChart);
   }
 }/******************************************************************/
/*****************************End program****************************/

//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+


В терминале по прежнему открыто 7 графиков- скрин ниже.

7 открытых графиков с шаблоном скальпинга на всех

Перетаскиваю скрипт для д1 и шаблона среднесрока на график, но по прежнему ничего не происходит. Перетаскивать пробовал на самый левый график и на те что в середине и на самый правый- ничего не происходит. Думал из-за того, что всё хранилось в папке Scripts/ СКРИПТ ПРИМЕНЕНИЯ ШАБЛОНА КО ВСЕМ ГРАФИКАМ. Перекинул файлы в папку Scripts- скомпилировал, ещё раз накидываю и ничего не происходит.  В чём может быть загвоздка? 

 
Отладкой пользоваться умеете? Пройдите пошагово и посмотрите где не правильно выполняется скрипт.

Отладка кода - Разработка программ - Справка по MetaEditor
Отладка кода - Разработка программ - Справка по MetaEditor
  • www.metatrader5.com
В MetaEditor встроен отладчик — инструмент, который позволяет проверить работу программы по шагам (по отдельным функциям). Вы расставляете в коде...
 
Чтобы было понятно...

Линии установленных ордеров - это не объекты на графике и никакой советник не может считать линии ордеров

Как видно ордер есть, а объектов на графике нет


Убедили. Спасибо.

 
Нет, не верно.

Советник может видеть все, на всех открытых графиках, и любых символах.

Спасибо, понял.

