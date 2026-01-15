Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1907
Возможно, он их видит, я кода советника не читал, но, возможно, он видит только то,что отражается на графике, на котором он установлен. А отражаются линии тейкпрофита, стоплосса и цены открытия позиции, но нет времени открытия. Поэтому, я думаю, если советник №2 видит только то, что отражено на его графике, то он может некорректно считывать информацию от советника №1. Отсюда мое желание отразить на его графике всю информацию об позиции, открытой советником №1: цену, время открытия и стопы.
Чтобы было понятно...
Линии установленных ордеров - это не объекты на графике и никакой советник не может считать линии ордеров
Как видно ордер есть, а объектов на графике нет
Слушай, ты меня извини, но хочу спросить… «Ты с Петровым и Башировым не знаком?». Такое впечатление, что в голове у тебя следы новичка присутствуют…
Платформа не допускает установку двух советников на один график. Необходим наверное индикатор.
Необходимо чтение.Да, и можно с учебников тоже начать. Дм. Федосеева или по 4ке тоже класный.
Платформа не допускает установку двух советников на один график. Необходим наверное индикатор.
Так какие проблемы, открой любой график и ставь советника.
Только вызывай функцию с нужными параметрами символ, магик.
Или скопируй в свой советник, код советника №2 открытый?
novichok2018 #:
Нет, не верно.
Советник может видеть все, на всех открытых графиках, и любых символах.
Всем добрый день. Добавил в скрипты расширение к имени шаблона. Теперь скрипты выглядят вот так.
сначала для д1 и среднесрока.
для н1 и скальпинга вот так всё вышло.
В терминале по прежнему открыто 7 графиков- скрин ниже.
Перетаскиваю скрипт для д1 и шаблона среднесрока на график, но по прежнему ничего не происходит. Перетаскивать пробовал на самый левый график и на те что в середине и на самый правый- ничего не происходит. Думал из-за того, что всё хранилось в папке Scripts/ СКРИПТ ПРИМЕНЕНИЯ ШАБЛОНА КО ВСЕМ ГРАФИКАМ. Перекинул файлы в папку Scripts- скомпилировал, ещё раз накидываю и ничего не происходит. В чём может быть загвоздка?
Отладкой пользоваться умеете? Пройдите пошагово и посмотрите где не правильно выполняется скрипт.
Убедили. Спасибо.
Нет, не верно.
Советник может видеть все, на всех открытых графиках, и любых символах.
Спасибо, понял.