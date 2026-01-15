Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1906
Добрый день. Я в скрипт добавил всё как подсказали- код скрипта для перевода графмков на д1 и шаблон среднесрок ниже.
Окно терминала с открытыми графиками на скрине ниже.
На скрине видно что открыто 7 графиков и на всех шаблон скальпинг как и на AUD/USD. При перетаскивании скрипта D1_AND_SHABLON.mq4 ничего не происходит- где могла закрасться ошибка? О_о
Вся проблема в том, что советчиков слишком много и у каждого своё решение. Даже если правильное, то отличается от других. Но часто бывает абсолютно не правильное.
Саша советовал поставить имя шаблона без .tpl а в моей подсказке так
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
Alexey Viktorov, 2022.02.17 08:29
Вам достаточно было в свой код дописать одну строку. Или даже заменить две строки одной
Да, именно: что бы советник №2, видел все открываемые позиции советником №1. Только если бы для меня это было просто, я бы не обратился за помощью.
Пока что я виже решение такое: написать индикатор, который бы создавал объект "точка" с координатами открытия позиции советником №1 и поместить его на график, где установлен советник №2.
Если моя логика верна, то всё равно требуется помощь в написании этого индикатора.
Не совсем понятно, нужно что бы Вы видели открытые позиции советником №1
или все же советник №2 ?
Вот, ниже код советника который видит открытые поз. открытые советником №1,
достаточно прописать в свойствах магик советника №1.
И выводит в соммент координаты последний открытой поз.
У него нет доступа к коду советника-передатчика...
Человек упорно уверен, что если ордер открыт на другом графике, то передачик его не видит.
Я пытался объяснить, но безуспешно(
Думал что речь идет о приемнике, и вроде как код открытый. Ну не понял.
Он их видит
Возможно, он их видит, я кода советника не читал, но, возможно, он видит только то,что отражается на графике, на котором он установлен. А отражаются линии тейкпрофита, стоплосса и цены открытия позиции, но нет времени открытия. Поэтому, я думаю, если советник №2 видит только то, что отражено на его графике, то он может некорректно считывать информацию от советника №1. Отсюда мое желание отразить на его графике всю информацию об позиции, открытой советником №1: цену, время открытия и стопы.
Платформа не допускает установку двух советников на один график. Необходим наверное индикатор.
Данные о подписчике вынимать вредно.
Опять-же, у вас на счету 50 с плечом 500, а у подписчика 5000 с плечом 33.
Тут как-бы есть небольшие проблемы с расчётами. Это если говорить о данном сервисе.
Если говорить о самокопировании, то:
у вас на счету 50 с плечом 2000, а у подписчика 5000 с плечом 33
Вы сможете открыть 3 позиции с небольшим лотом, а у подписчика с завышенным лотом под его депозит уже после второй не останется денег, потому что все уйдут на маржу.
---
Не так всё просто.
Спасибо!
На счет подписчиков и их данных.
Дело в том что все будет с их согласия. Я не планирую заниматься массовым копированием на данном ресурсе, это очень неудобно.
Данные нужны что бы подписчик не обманул меня дважды. Так как оплата будет после прибыли. И я должен видеть баланс подписчика что бы понимать какова моя сумма вознаграждения.
Подписчик будет переводить мою прибыль сам.
Кредитное плечо у меня стабильное, 100. Баланс 100 долларов. Это снижает нагрузку на психику. А у подписчика может быть 100 000, мне легче сохранять спокойствие чем ему.
Я так работаю на бинанс.
Так же хочу развить тему для тех кто в форексе.
Вы я так понимаю специалист.
Вот скажите возможно ли сделать с копировальщиком что то такое подобное?
Например на бинанс данные о моем клиенте ( подписчике) Выводятся по АПИ в мою админку на сайте что для меня сделал мой друг программист. Но в MQL 5 он не очень. Или вообще не очень))