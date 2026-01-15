Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1909
Аналогично для убытка
Спасибо
Ребята, подскажите, пожалуйста! Есть счёт в МТ5. Как узнать реальный ли он? ( Проблема в том, что мой отец самостоятельно открыл его через неизвестных лиц. А теперь ни вывести с него... На балансе средства есть, и немаленькие (( Как быть не знаем(( Будем очень благодарны за посильную помощь!
Посмотрите вверх окна программы, там написано.
Скрипт:
Скрипт:
чтобы было хорошо, добавь ещё плечо, уровень стоп-аут и валюту депо
PS/ кстати всегда удивляло отсутствие в терминале окна "Счёт и торговые условия"
Помогите вытащить номер чата. Обнуляется. что то не догоняю.
Получилось извлечь?
Алексей, благодарю Вас за отклик! Тут понимаете в чём дело, МТ5 установлен у отца на телефоне (андроид). Да, там указаны имя, фамилия, якобы номер аккаунта ) или счета, брокер. Но! Там суть такая, что отец не сам открывал счёт, а ему по телефону открыли. Он у меня уже пожилой, скорее всего его обманули((( Может быть Вы поможете нам разобраться в этой ситуации? Вотсап? Если что мой номер: +79510917486. Если, что-то получится, обязательно отблагодарим. А сам я не сталкивался никогда с торговлей на бирже.
Получилось извлечь?
Нет, это ограничение телеги. Т.е. надо сперва из бота послать сообщение, и в нем айди чата будет. И тогда его можно запомнить. Наоборот никак не получилось.
ЗЫ Можно просто послать айди чата в обратку в чат бота по /help или своей команде и вставить его в инпут. Пока остановился на таком решении.
Да, нужно послать сообщение, и в нём придёт id