Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1909

Новый комментарий
 
Tretyakov Rostyslav #:

Аналогично для убытка

Спасибо

 
Ребята, подскажите, пожалуйста! Есть счёт в МТ5. Как узнать реальный ли он? ( Проблема в том, что мой отец самостоятельно открыл его через неизвестных лиц. А теперь ни вывести с него... На балансе средства есть, и немаленькие (( Как быть не знаем(( Будем очень благодарны за посильную помощь! 
 
rriaz #:
Ребята, подскажите, пожалуйста! Есть счёт в МТ5. Как узнать реальный ли он? ( Проблема в том, что мой отец самостоятельно открыл его через неизвестных лиц. А теперь ни вывести с него... На балансе средства есть, и немаленькие (( Как быть не знаем(( Будем очень благодарны за посильную помощь! 

Посмотрите вверх окна программы, там написано.

Снимок экрана

 
rriaz #:
Ребята, подскажите, пожалуйста! Есть счёт в МТ5. Как узнать реальный ли он? ( Проблема в том, что мой отец самостоятельно открыл его через неизвестных лиц. А теперь ни вывести с него... На балансе средства есть, и немаленькие (( Как быть не знаем(( Будем очень благодарны за посильную помощь! 

Скрипт:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart() 
  { 
//--- выведем всю информацию, доступную из функции AccountInfoString() 
   Print("Имя брокера = ",AccountInfoString(ACCOUNT_COMPANY)); 
   Print("Валюта депозита = ",AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY)); 
   Print("Имя клиента = ",AccountInfoString(ACCOUNT_NAME)); 
   Print("Название торгового сервера = ",AccountInfoString(ACCOUNT_SERVER)); 
 
 
 ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE tradeMode=(ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE);   
   //--- выясним тип счета 
   switch(tradeMode) 
     { 
      case(ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO): 
         Print("Это демо счет"); 
         break; 
      case(ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST): 
         Print("Это конкурсный счет"); 
         break; 
      default:Print("Это реальный счет!"); 
     } 
  
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
Alekseu Fedotov #:

Скрипт:

чтобы было хорошо, добавь ещё плечо, уровень стоп-аут и валюту депо

PS/ кстати всегда удивляло отсутствие в терминале окна "Счёт и торговые условия"

 
Valeriy Yastremskiy #:

Помогите вытащить номер чата. Обнуляется. что то не догоняю.

Получилось извлечь?

 
Alekseu Fedotov #:

Посмотрите вверх окна программы, там написано.


Алексей, благодарю Вас за отклик! Тут понимаете в чём дело, МТ5 установлен у отца на телефоне (андроид). Да, там указаны имя, фамилия, якобы номер аккаунта ) или счета, брокер. Но! Там суть такая, что отец не сам открывал счёт, а ему по телефону открыли. Он у меня уже пожилой, скорее всего его обманули((( Может быть Вы поможете нам разобраться в этой ситуации? Вотсап? Если что мой номер: ***. Если, что-то получится, обязательно отблагодарим. А сам я не сталкивался никогда с торговлей на бирже.
 
rriaz #:
Алексей, благодарю Вас за отклик! Тут понимаете в чём дело, МТ5 установлен у отца на телефоне (андроид). Да, там указаны имя, фамилия, якобы номер аккаунта ) или счета, брокер. Но! Там суть такая, что отец не сам открывал счёт, а ему по телефону открыли. Он у меня уже пожилой, скорее всего его обманули((( Может быть Вы поможете нам разобраться в этой ситуации? Вотсап? Если что мой номер: +79510917486. Если, что-то получится, обязательно отблагодарим. А сам я не сталкивался никогда с торговлей на бирже.
Есть ещё моменты. Отец даже пароль говорит, что не знает! ( Я завтра буду у него, могу сделать скриншоты или что-либо ещё. Программа установлена только на телефоне
 
Vitaly Muzichenko #:

Получилось извлечь?

Нет, это ограничение телеги. Т.е. надо сперва из бота послать сообщение, и в нем айди чата будет. И тогда его можно запомнить. Наоборот никак не получилось.

ЗЫ Можно просто послать айди чата в обратку в чат бота по /help или своей команде и вставить его в инпут. Пока остановился на таком решении.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Нет, это ограничение телеги. Т.е. надо сперва из бота послать сообщение, и в нем айди чата будет. И тогда его можно запомнить. Наоборот никак не получилось.

ЗЫ Можно просто послать айди чата в обратку в чат бота по /help или своей команде и вставить его в инпут. Пока остановился на таком решении.

Да, нужно послать сообщение, и в нём придёт id

1...190219031904190519061907190819091910191119121913191419151916...2693
Новый комментарий